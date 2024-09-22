Как правильно собирать и хранить тыквенные семечки, чтобы они не потеряли свою пользу

Как собрать семечки

Для начала следует определиться, из какой тыквы можно собирать семечки. Эксперты рекомендуют брать плоды тех сортов, которые созрели до заморозков и готовы к длительному хранению.

Такую тыкву можно внести в теплое помещение на месяц для последующего сбора семечек. Но не затягивайте долго, иначе они могут начать готовиться к прорастанию.

Подготовленную тыкву лучше разрезать сбоку, чтобы семечки остались неповрежденными. Однако для своего удобства вы можете разрезать ее пополам.

Семечки нужно полностью выбрать из серединки, хорошо помыть проточной водой и промокнуть бумажным полотенцем, которое поможет впитать лишнюю влагу. Далее начинается этап высушивания.

Выберите семечки из тыквы (фото: Freepik)

Способы высушить тыквенные семечки

Естественная сушка подходит для тех, кто предпочитает свежие семечки. Правда, в таком случае придется ждать в течение нескольких дней. Семечки разложите рядочками и высушивайте.

Однако помните, что солнечные лучи не должны попадать на семечки. Поэтому лучше сушить их в полутени.

Также семечки можно засушить в духовке. Противень застелите фольгой или пергаментом и выложите туда семечки. Духовку нужно хорошо прогреть, а затем снизить температуру и держать так в течение 30-40 минут.

Важно помешивать их через каждые 5-10 минут. Иначе семечки могут пережариться и стать невкусными.

Более быстрый способ сушки - сковорода. На нее нужно вылить ложку растительного масла, высыпать семечки и жарить в течение 10-20 минут. Обязательно помешивайте.

Готовность семечек определять нужно по цвету оболочек: они становятся желтыми, и от них легко отстает пленка.

Условия хранения

Тыквенные семечки следует хранить в тканевом мешочке или бумажном пакете, которые подвешиваются к потолку или полке. Комната, в которой будет мешочек, должна быть с низкой влажностью и ограниченным количеством попадания солнечных лучей.

Для продолжительности хранения важно качество сушки: чем меньше в семечках влажности, тем дольше и лучше они будут лежать. При нарушении условий хранения продукт станет покрываться плесенью, а вкус наберет горечи.