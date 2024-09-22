Как правильно собирать и хранить тыквенные семечки, чтобы они не потеряли свою пользу

Тыквенные семечки - вкусный продукт, который обогащен полезными веществами. Однако, чтобы не терять его хорошие свойства, важно знать правила хранение семечек для еды.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно собирать и хранить семечки тыквы.
Для начала следует определиться, из какой тыквы можно собирать семечки. Эксперты рекомендуют брать плоды тех сортов, которые созрели до заморозков и готовы к длительному хранению.
Такую тыкву можно внести в теплое помещение на месяц для последующего сбора семечек. Но не затягивайте долго, иначе они могут начать готовиться к прорастанию.
Подготовленную тыкву лучше разрезать сбоку, чтобы семечки остались неповрежденными. Однако для своего удобства вы можете разрезать ее пополам.
Семечки нужно полностью выбрать из серединки, хорошо помыть проточной водой и промокнуть бумажным полотенцем, которое поможет впитать лишнюю влагу. Далее начинается этап высушивания.
Естественная сушка подходит для тех, кто предпочитает свежие семечки. Правда, в таком случае придется ждать в течение нескольких дней. Семечки разложите рядочками и высушивайте.
Однако помните, что солнечные лучи не должны попадать на семечки. Поэтому лучше сушить их в полутени.
Также семечки можно засушить в духовке. Противень застелите фольгой или пергаментом и выложите туда семечки. Духовку нужно хорошо прогреть, а затем снизить температуру и держать так в течение 30-40 минут.
Важно помешивать их через каждые 5-10 минут. Иначе семечки могут пережариться и стать невкусными.
Более быстрый способ сушки - сковорода. На нее нужно вылить ложку растительного масла, высыпать семечки и жарить в течение 10-20 минут. Обязательно помешивайте.
Готовность семечек определять нужно по цвету оболочек: они становятся желтыми, и от них легко отстает пленка.
Тыквенные семечки следует хранить в тканевом мешочке или бумажном пакете, которые подвешиваются к потолку или полке. Комната, в которой будет мешочек, должна быть с низкой влажностью и ограниченным количеством попадания солнечных лучей.
Для продолжительности хранения важно качество сушки: чем меньше в семечках влажности, тем дольше и лучше они будут лежать. При нарушении условий хранения продукт станет покрываться плесенью, а вкус наберет горечи.
Раньше мы делились рецептами блюд из тыквы с "осенней" атмосферой.
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При написании материала использованы источники: "News Агро-Центр", "Аграрії разом", Vse Roste.