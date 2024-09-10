Блинчики, рагу и фриттата: три "осенних" блюда с тыквой

Осенний урожай, а именно тыквы, помогают добавить разнообразие в свое меню. Кроме выпечки, с тыквой можно готовить и более "обычные" блюда - как фритата или блины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какие блюда можно приготовить с тыквой.

Тыквенные блины

Тыквенные блины (фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить сладкие тыквенные блины, нужны следующие продукты:

тыква - 250 г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 3 ст. л.;

сливочное масло - 25 г;

молоко - 125 мл;

мука - 200 г;

растительное масло - для жарки;

разрыхлитель - 2,5 ч. л.;

молотая корица - 1 ч. л.;

соль - щепотка;

лимонный сок - из половины лимона.

Как готовить тыквенные блины

Тыкву необходимо помыть, очистить от кожуры и семян и нарезать на большие кусочки. Масло достаньте из холодильника заранее или растопите.

Положите тыкву в большую термостойкую миску, влейте 1 ст. л. воды, и поставьте в микроволновку на 5-8 минут, до полного размягчения - для разных видов понадобится разное количество времени.

Потом тыкву необходимо полностью охладить и слить лишнюю жидкость. Если вы хотите съесть оладьи на завтрак, этот шаг лучше сделать накануне вечером.

Когда тыква остынет, положите ее в кухонный комбайн к остальным ингредиентам для блинов и добавьте щепотку соли. Взбивайте блендером до получения густого однородного теста. Или хорошо разомните тыкву, а затем добавьте остальные ингредиенты.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и вылейте тесто для блинов. Они будут немного растекаться во время приготовления, поэтому оставляйте немного места между каждым блином и не переполняйте сковороду.

Готовьте на слабом или среднем огне. Не переворачивайте блины, пока на поверхности не появится несколько пузырьков - загляните под них и, если блины золотистые, переверните их и готовьте еще в течение 2 минут с другой стороны.

Фриттата с тыквой

Фриттата с тыквой (коллаж: РБК-Украина)

Чтобы приготовить фриттату с тыквой, понадобятся эти продукты:

тыква - 700 г;

лук красный (большой) - 1 шт.;

брокколи - 250 г;

яйца - 8 шт.;

домашний творог - 130 г;

молоко (нежирное) - 60 мл;

базилик - горстка;

масло - 1 ст. л.;

шпинат - 100 г;

пармезан - 50 г.

Как готовить фриттату с тыквой

Тыкву помойте, очистьте от кожуры и нарежьте кубиками. Лук нужно почистить и измельчить, а брокколи разрезать на соцветия. Зелень нужно промыть и разрезать на несколько частей, а пармезан - натереть.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите форму для выпекания пергаментом, выложите тыкву на противень и слегка сбрызните маслом.

Запекайте в течение 15 минут, затем насыпьте на противень лук и готовьте еще 15-20 минут, пока овощи не станут золотистыми.

Тем временем отварите брокколи в дуршлаге над кастрюлей с кипящей водой в течение 2 минут до готовности. Подождите, пока брокколи остынет и нарежьте ее на небольшие кусочки.

В большой миске взбейте яйца, творог и молоко. Добавьте тыкву, лук, брокколи, базилик или мяту и шпинат, тщательно перемешайте.

Уменьшите температуру духовки до 180 градусов. Вылейте яичную смесь в небольшую форму для выпечки и посыпьте фриттату пармезаном. Выпекайте фритуату в течение 25-30 минут, до золотистого цвета.

Овощное рагу с тыквой и чили

Овощное рагу с тыквой (скриншот / YouTube)

Для приготовления рагу с тыквой подготовьте следующие ингредиенты:

оливковое масло - 1 ст. л.;

кипяток - 185 мл;

лук - 1 шт.;

красный стручковый перец - 1 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

мексиканская смесь специй - 2 ч. л.;

овощной бульон в порошке - 2 ч. л.;

консервированные помидоры - 400 г;

тыква - 700 г;

консервированная красная фасоль - 420 г;

консервированная черная фасоль - 420 г;

консервированная кукуруза в зернах - 250 г;

сметана - 125 г;

зеленый лук-шалот - 2 шт.;

начос - 200 г.

Как готовить овощное рагу с тыквой

Почистьте и нарежьте лук. Перец помойте и очистьте от семян, затем нарежьте их на кусочки. Очистьте и измельчите чеснок, помидоры нарежьте кубиками.

С фасоли необходимо слить жидкость, промыть бобы под проточной водой, а затем отцедить. С кукурузы также нужно слить жидкость. Лук-шалот помойте и измельчите.

Тыкву нужно помыть, почистить от кожуры и косточек, и нарезать небольшими кубиками. В большой кастрюле разогрейте растительное масло на среднем огне. Вставьте лук и стручковый перец.

Готовьте, периодически помешивая, в течение 5 минут, до размягчения. Добавьте чеснок и перец и жарьте, помешивая, в течение 30 секунд.

Растворите бульонный порошок в воде и добавьте жидкость в луковую смесь вместе с помидорами.

Добавьте тыкву, фасоль и кукурузу. Частично накройте крышкой и доведите до кипения. Затем убавьте огонь до среднего и готовьте, периодически помешивая, в течение 15 минут, пока тыква не станет мягкой, при необходимости доливая еще немного воды.

Добавьте специи (их количество можно уменьшить), перемешайте и разложите рагу по тарелкам. Сверху выложите сметану, лук шалот и начос.