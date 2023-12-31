Скажите "нет" блэкаутам. Какой повербанк выбрать, чтобы заряжал даже ноутбук

Не все знают, как правильно выбрать повербанк для ноутбука и на что обращать внимание при выборе той или иной модели. Тем не менее война и угроза блэкаутов вносит свои коррективы в жизнь каждого украинца.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о важнейших показателях повербанков, их "сотрудничестве" с ноутбуками и лучших моделях по версиям экспертов.

Важнейшие показатели повербанков

Повербанки - это портативные аккумуляторы для зарядки разнообразных гаджетов, которые отличаются друг от друга емкостью батарей, дизайном и другими характеристиками.

Один из самых главных показателей повербанка - емкость батареи, измеряемая в миллиампер-часах (mAh). Именно по этой величине можно определить количество потенциальных зарядок того или иного гаджета.

От емкости батареи зависят также габариты повербанка и его вес.

Следует отметить, что устройство с большой емкостью будет заряжать устройства несколько дольше, но более качественно.

Для того чтобы выбрать "правильный" повербанк для дальней дороги, ночи в укрытии, или же вечеров во время возможных на фоне войны блэкаутов, стоит обратить внимание на внешние аккумуляторы большой емкости в крепком (лучше всего - металлическом) корпусе.

Следует обращать внимание и на имеющиеся разъемы (иллюстративное фото: Рixabay)

Как выбрать повербанк для ноутбука

Прежде чем бежать в магазин и покупать тот или иной повербанк для ноутбука, следует разобрать основные нюансы насчет "сотрудничества" двух гаджетов:

наиболее корректно наружные аккумуляторы работают с ноутбуками, которые могут заряжаться от разъема USB Type-C

максимальная мощность, которую выдает повербанк, должна быть равна или выше мощности зарядного устройства ноутбука (для игровых ноутбуков с мощными видеокартами и процессорами подобрать зарядное устройство будет труднее всего)

заряжать ноутбук наиболее эффективно тогда, когда он выключен или же находится в режиме сна

если ваш ноутбук не поддерживает зарядку через порт USB Type-C (или такого порта просто нет), необходимо дополнительно приобрести специальный кабель и переходник на разъем питания

Сначала лучше подумать, а потом - купить (иллюстративное фото: Рixabay)

Лучшие повербанки для зарядки ноутбуков

По мнению ряда экспертов, лучшими повербанками для зарядки ноутбуков являются:

Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh

ZMI No. 20 Model 25000 mAh 210W

Baseus Adaman Metal Digital Display Quick Charge 65W 20000mAh

Baseus Elf Digital Display 65W 20000mAh

ZMI 10 Pro 20000mah 65W

Xiaomi Mi 50w 20000mAh

Allpowers S300

Omni Mobile 25600

Goal Zero Sherpa 100PD

Mophie Powerstation Pro AC

Anker 737 Powercore

MAHOAK Laptop Power Bank

Dell Power Companion PW7015L

Все они обладают достаточной емкостью батареи и другими необходимыми характеристиками.

Стоимость таких повербанков в Украине составляет от около 2 000 грн до почти 12 000 грн - в зависимости от выбранной модели и компании-продавца.