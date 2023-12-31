Скажите "нет" блэкаутам. Какой повербанк выбрать, чтобы заряжал даже ноутбук
Не все знают, как правильно выбрать повербанк для ноутбука и на что обращать внимание при выборе той или иной модели. Тем не менее война и угроза блэкаутов вносит свои коррективы в жизнь каждого украинца.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о важнейших показателях повербанков, их "сотрудничестве" с ноутбуками и лучших моделях по версиям экспертов.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Freaking Nomads, Sharge, Hotline.
Важнейшие показатели повербанков
Повербанки - это портативные аккумуляторы для зарядки разнообразных гаджетов, которые отличаются друг от друга емкостью батарей, дизайном и другими характеристиками.
Один из самых главных показателей повербанка - емкость батареи, измеряемая в миллиампер-часах (mAh). Именно по этой величине можно определить количество потенциальных зарядок того или иного гаджета.
От емкости батареи зависят также габариты повербанка и его вес.
Следует отметить, что устройство с большой емкостью будет заряжать устройства несколько дольше, но более качественно.
Для того чтобы выбрать "правильный" повербанк для дальней дороги, ночи в укрытии, или же вечеров во время возможных на фоне войны блэкаутов, стоит обратить внимание на внешние аккумуляторы большой емкости в крепком (лучше всего - металлическом) корпусе.
Следует обращать внимание и на имеющиеся разъемы (иллюстративное фото: Рixabay)
Как выбрать повербанк для ноутбука
Прежде чем бежать в магазин и покупать тот или иной повербанк для ноутбука, следует разобрать основные нюансы насчет "сотрудничества" двух гаджетов:
- наиболее корректно наружные аккумуляторы работают с ноутбуками, которые могут заряжаться от разъема USB Type-C
- максимальная мощность, которую выдает повербанк, должна быть равна или выше мощности зарядного устройства ноутбука (для игровых ноутбуков с мощными видеокартами и процессорами подобрать зарядное устройство будет труднее всего)
- заряжать ноутбук наиболее эффективно тогда, когда он выключен или же находится в режиме сна
- если ваш ноутбук не поддерживает зарядку через порт USB Type-C (или такого порта просто нет), необходимо дополнительно приобрести специальный кабель и переходник на разъем питания
Сначала лучше подумать, а потом - купить (иллюстративное фото: Рixabay)
Лучшие повербанки для зарядки ноутбуков
По мнению ряда экспертов, лучшими повербанками для зарядки ноутбуков являются:
- Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh
- ZMI No. 20 Model 25000 mAh 210W
- Baseus Adaman Metal Digital Display Quick Charge 65W 20000mAh
- Baseus Elf Digital Display 65W 20000mAh
- ZMI 10 Pro 20000mah 65W
- Xiaomi Mi 50w 20000mAh
- Allpowers S300
- Omni Mobile 25600
- Goal Zero Sherpa 100PD
- Mophie Powerstation Pro AC
- Anker 737 Powercore
- MAHOAK Laptop Power Bank
- Dell Power Companion PW7015L
Все они обладают достаточной емкостью батареи и другими необходимыми характеристиками.
Стоимость таких повербанков в Украине составляет от около 2 000 грн до почти 12 000 грн - в зависимости от выбранной модели и компании-продавца.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно пользоваться повербанком, чтобы продлить срок его службы.
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