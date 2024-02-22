Пару минут - и готово. Несколько нейросетей, которые способны оживить обычное фото

Нейросети стали популярны еще в прошлом году, но с каждым днем они все более стремительно попадают в тренды. С их помощью вы можете создать невероятный аватар из разнообразных стилей или добавлять в свой контент изображения, сделанные с помощью искусственного интеллекта.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про нейросети, которые могут оживить обычные фотографии.

Как подобрать фото, с которым нейросети будет проще работать

Лучше, если на снимке будет только один человек

Лицо должно быть представлено в положении анфас (спереди) или, в крайнем случае, с поворотом не более чем на 3/4. При использовании профиля лица нейросеть, вероятно, не сможет эффективно анимировать поворот и дорисовывать вторую половину лица

Фон должен быть простым и контрастным, иначе отделить его будет сложно

Чем выше разрешение, тем лучше

LeiaPix

Сервис, легкий в использовании, придающий изображениям эффект глубины, имитируя движение камеры вокруг объекта.

Для начала работы необходимо создать аккаунт, используя адрес электронной почты или войти через Google. При регистрации предоставляется 100 бесплатных кредитов, которые расходуются при экспорте изображений в высоком разрешении. Кредиты предоставляются только один раз и не восполняются бесплатно.

Цена: можно пользоваться бесплатно, экспорт в высоком разрешении стоит 0,99 доллара за каждые два файла, первые два - бесплатно.

Платформа: официальный сайт

LeiaPix (фото: Linkedln)

Pika

В отличие от предыдущего сервиса, Pika не генерирует содержание без текстового запроса, который обязателен для большинства современных нейросетей. Однако здесь не требуется ручная настройка параметров.

Для начала работы необходима учетная запись, доступ можно получить через учетные записи Google или Discord. При регистрации предоставляются 30 кредитов, которые восстанавливаются ежедневно.

В отличие от LeaiPix, здесь кредиты расходуются на генерацию видео, а не на его экспорт. Создание 3-секундного ролика требует 10 кредитов, а для создания более 9 секунд в день и удаления водяного знака с готового видео требуется подписка.

Цена: бесплатно можно генерировать по три 3‑секундных видео в день, экспорт без водяного знака и больше генераций - 8 долларов в месяц.

Платформа: официальный сайт

Pika (фото: Tech Crunch)

Runway ML Gen‑2

Midjourney представляет собой выдающийся сервис в мире нейросетевой анимации. К началу 2024 года он заслуживает признание за отличную дорисовку промежуточных кадров.

Однако из всех доступных вариантов это, пожалуй, самый сложный в использовании: неправильная настройка может привести к эффекту "зловещей долины" или даже к тому, что человек на видео станет практически неразличимым.

Для начала работы необходимо пройти регистрацию с использованием электронной почты или учетной записи Google или Apple. Каждый новый пользователь получает 125 кредитов, и ко времени релиза модели Gen‑2 создатели делают еще один подарок - единовременно предоставляют дополнительные 400 кредитов.

Лимит не пополняется: каждая секунда анимации с использованием Gen‑2 обходится в 5 кредитов (для стандартного ролика - 4 секунды).

Цена: бесплатно можно сгенерировать 105 секунд видео и экспортировать с водяным знаком, больше кредитов и экспорт без пометок - 12 долларов в месяц.

Платформа: официальный сайт

Runway ML Gen‑2 (фото: Runway Research)