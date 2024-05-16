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Как правильно стирать, сушить и гладить вышиванку: практические советы

Ухаживать за вышиванкой нужно правильно (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В четверг, 16 мая, украинцы отмечают неофициальный народный праздник - День вышиванки. Однако нельзя забывать, что уход за вышиванкой - от стирки и сушки до хранения - требует особого внимания и осторожности, поскольку этот наряд часто изготовляют из деликатных тканей и украшают вышитыми вручную орнаментами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как лучше всего стирать, сушить и хранить вышиванку, нужно ли ее гладить, а также как ухаживать за старинным нарядом.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Vishivanki.com, Ukr Glamour, Oleshchuk.com.

Содержание

Как правильно стирать вышиванку

Стирать вышиванку лучше всего вручную - в прохладной или теплой воде (температурой 30-40 градусов по Цельсию).

Если есть необходимость - можно замочить ее в теплой мыльной воде (без отбеливающих или хлорированных средств, от которых может пропасть цвет) на 15-25 минут.

В целом использовать во время стирки следует жидкое и мягкое моющее средство для деликатных тканей (допускается использование порошка для деликатной цветной стирки).

Стирать следует очень осторожно - если и тереть, то совсем легонько и только те места, где нет вышивки (чтобы ее не повредить).

Выстиранное вышитое изделие следует сразу прополоскать в воде, слегка отжать и стряхнуть.

Для восстановления цвета нитей и их блеска вышиванку можно положить на несколько минут в холодную воду с уксусом, после чего снова отжать и встряхнуть.

В случае, когда вещь нужно крахмалить, лучше сделать это сразу после стирки.

Если же вы - категорически против ручной стирки, вышиванку можно (на свой страх и риск) положить в специальный защитный мешочек и забросить в стиральную машину. В таком случае использовать следует режим для деликатных тканей или же режим "ручной стирки".

Вышитые вещи лучше стирать жидкими средствами и вручную (иллюстрация: freepik.com)

Как лучше всего сушить вышиванку

После стирки вышиванку не советуют выкручивать. Для удаления лишней влаги лучше использовать чистое белое махровое полотенце - положить вышитое изделие на него и скрутить, как рулет.

Когда же полотенце впитает у себя лишнюю влагу, вышиванку следует разложить горизонтально на другом - сухом - полотенце и оставить до полного высыхания.

Некоторые советуют также:

  • сушить вышиванку наизнанку (рисунком внутрь)
  • избегать прямых солнечных лучей (чтобы предотвратить выцветание цветов)

Если же вы хотите сушить вышиванку на вешалке (на весу, вертикально), подумайте дважды, ведь так изделие может деформироваться - растянуться и потерять исходную форму.

Во время сушки вышиванок не советуют использовать также сушилку, ведь температура в ней может повредить ткань и вышивку.

На природе и под солнцем вышиванку лучше не сушить (иллюстрация: freepik.com)

Нужно ли гладить вышиванку

Гладить вышиванку можно, но с соблюдением ряда условий:

  • с изнаночной стороны (чтобы защитить вышивку от повреждений)
  • на мягкой основе (что сохранить вышивку объемной)
  • через тонкую ткань или марлю (как прослойка между утюгом и вышитым изделием)
  • на низкой температуре (или в режиме для деликатных тканей)
  • двигая утюгом в направлении нити основания (чтобы ткань не деформировалась)

Некоторые советуют также так называемую "влажную глажку":

  • когда изделие еще немного влажное
  • через влажную ткань или марлю
  • с использованием функции паровой глажки

Только что выглаженную вышиванку не стоит сразу складывать - лучше оставить ее на вешалке или горизонтально, чтобы волокна смогли принять правильную форму.

Гладить следует осторожно (иллюстрация: freepik.com)

Где и как хранить вышиванку

После стирки, сушки и глажки вышиванки нужно позаботиться о ее наилучшем хранении на мягкой и широкой вешалке (чтобы уменьшить нагрузку на ткань):

  • в специальном защитном тканевом чехле (чтобы изделие могло "дышать")
  • в сухом, проветриваемом и темном месте (подальше от влаги и солнечных лучей)
  • в месте, защищенном от насекомых (во избежание повреждения ткани молью)

Если же вы предпочитаете горизонтальное хранение вещей - вышиванку нужно осторожно сложить (избегая "острых" сгибов) и положить на полку так, чтобы сверху на нее ничего не давило. Некоторые считают, что так можно лучше избежать растяжения ткани.

Складывать вышиванки лучше так, чтобы "рисунок" не заминался (иллюстрация: freepik.com)

Как ухаживать за старинными вышиванками

По мнению этнолога Людмилы Дмитрук, за старинной одеждой не ухаживают - ее хранят.

"Ухаживают за одеждой, которую носят, а старинную одежду носить нельзя. Старинной одежде, как и любым другим образцам нашего культурного наследия, место в музее или частной коллекции (хотя все хорошие коллекции рано или поздно становятся музеями или передаются в музеи)", - считает эксперт.

Она добавила, что в современной цивилизованной музейной практике не существует такого способа хранения или экспонирования музейных предметов как "ношение на живых людях, показы и фотосессии".

"Поэтому если вы являетесь владельцем даже одной старинной рубашки, призываем ответственно относиться к нашему наследию", - подытожила этнолог.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вышиванки носили в древности и какое значение они имели.

Читайте также, сколько стоила пасхальная вышиванка Зеленского и что значит ее орнамент.

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