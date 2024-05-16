Как правильно стирать, сушить и гладить вышиванку: практические советы

В четверг, 16 мая, украинцы отмечают неофициальный народный праздник - День вышиванки. Однако нельзя забывать, что уход за вышиванкой - от стирки и сушки до хранения - требует особого внимания и осторожности, поскольку этот наряд часто изготовляют из деликатных тканей и украшают вышитыми вручную орнаментами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как лучше всего стирать, сушить и хранить вышиванку, нужно ли ее гладить, а также как ухаживать за старинным нарядом.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Vishivanki.com, Ukr Glamour, Oleshchuk.com.
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Стирать вышиванку лучше всего вручную - в прохладной или теплой воде (температурой 30-40 градусов по Цельсию).
Если есть необходимость - можно замочить ее в теплой мыльной воде (без отбеливающих или хлорированных средств, от которых может пропасть цвет) на 15-25 минут.
В целом использовать во время стирки следует жидкое и мягкое моющее средство для деликатных тканей (допускается использование порошка для деликатной цветной стирки).
Стирать следует очень осторожно - если и тереть, то совсем легонько и только те места, где нет вышивки (чтобы ее не повредить).
Выстиранное вышитое изделие следует сразу прополоскать в воде, слегка отжать и стряхнуть.
Для восстановления цвета нитей и их блеска вышиванку можно положить на несколько минут в холодную воду с уксусом, после чего снова отжать и встряхнуть.
В случае, когда вещь нужно крахмалить, лучше сделать это сразу после стирки.
Если же вы - категорически против ручной стирки, вышиванку можно (на свой страх и риск) положить в специальный защитный мешочек и забросить в стиральную машину. В таком случае использовать следует режим для деликатных тканей или же режим "ручной стирки".
Вышитые вещи лучше стирать жидкими средствами и вручную (иллюстрация: freepik.com)
После стирки вышиванку не советуют выкручивать. Для удаления лишней влаги лучше использовать чистое белое махровое полотенце - положить вышитое изделие на него и скрутить, как рулет.
Когда же полотенце впитает у себя лишнюю влагу, вышиванку следует разложить горизонтально на другом - сухом - полотенце и оставить до полного высыхания.
Некоторые советуют также:
Если же вы хотите сушить вышиванку на вешалке (на весу, вертикально), подумайте дважды, ведь так изделие может деформироваться - растянуться и потерять исходную форму.
Во время сушки вышиванок не советуют использовать также сушилку, ведь температура в ней может повредить ткань и вышивку.
На природе и под солнцем вышиванку лучше не сушить (иллюстрация: freepik.com)
Гладить вышиванку можно, но с соблюдением ряда условий:
Некоторые советуют также так называемую "влажную глажку":
Только что выглаженную вышиванку не стоит сразу складывать - лучше оставить ее на вешалке или горизонтально, чтобы волокна смогли принять правильную форму.
Гладить следует осторожно (иллюстрация: freepik.com)
После стирки, сушки и глажки вышиванки нужно позаботиться о ее наилучшем хранении на мягкой и широкой вешалке (чтобы уменьшить нагрузку на ткань):
Если же вы предпочитаете горизонтальное хранение вещей - вышиванку нужно осторожно сложить (избегая "острых" сгибов) и положить на полку так, чтобы сверху на нее ничего не давило. Некоторые считают, что так можно лучше избежать растяжения ткани.
Складывать вышиванки лучше так, чтобы "рисунок" не заминался (иллюстрация: freepik.com)
По мнению этнолога Людмилы Дмитрук, за старинной одеждой не ухаживают - ее хранят.
"Ухаживают за одеждой, которую носят, а старинную одежду носить нельзя. Старинной одежде, как и любым другим образцам нашего культурного наследия, место в музее или частной коллекции (хотя все хорошие коллекции рано или поздно становятся музеями или передаются в музеи)", - считает эксперт.
Она добавила, что в современной цивилизованной музейной практике не существует такого способа хранения или экспонирования музейных предметов как "ношение на живых людях, показы и фотосессии".
"Поэтому если вы являетесь владельцем даже одной старинной рубашки, призываем ответственно относиться к нашему наследию", - подытожила этнолог.
Напомним, ранее мы рассказывали, как вышиванки носили в древности и какое значение они имели.
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