Як правильно прати, сушити та прасувати вишиванку: практичні поради

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Як правильно прати вишиванку

Прати вишиванку найкраще вручну - у прохолодній або ж теплій воді (температурою 30-40 градусів за Цельсієм).

Якщо є необхідність - можна замочити її у теплій мильній воді (без вибілюючих чи хлорованих засобів, від яких може вицвісти колір) на 15-25 хвилин.

В цілому використовувати під час прання варто рідкий і м'який миючий засіб для делікатних тканин (допускається використання порошку для делікатного кольорового прання).

Прати слід дуже обережно - якщо і терти, то зовсім легенько й лише ті місця, де немає вишивки (щоб її не пошкодити).

Випраний вишитий виріб слід одразу прополоскати в літній воді, злегка віджати й струсити.

Для відновлення кольору ниток та їх блискучості вишиванку можна покласти на декілька хвилин у холодну воду з оцтом, після чого - знову віджати та струсити.

У випадку, коли річ потребує накрохмалення, краще зробити це одразу після прання.

Якщо ж ви - категорично проти ручного прання, вишиванку можна (на свій страх і ризик) покласти у спеціальний захисний мішечок і закинути до пральної машини. У такому випадку використовувати варто режим для делікатних тканин або ж режим "ручного прання".

Вишиті речі найкраще прати рідкими засобами та вручну (ілюстрація: freepik.com)

Як найкраще сушити вишиванку

Після прання вишиванку не радять викручувати. Для видалення зайвої вологи краще використати чистий білий махровий рушник - покласти вишитий виріб на нього й скрутити, неначе рулет.

Коли ж рушник вбере в себе зайву вологу, вишиванку варто розкласти горизонтально на іншому - сухому - рушнику й залишити до повного висихання.

Дехто радить також:

сушити вишиванку навиворіт (малюнком всередину)

(малюнком всередину) уникати прямого сонячного проміння (щоб запобігти вицвітанню кольорів)

Якщо ж ви хочете сушити вишиванку на вішаку (у висячому вигляді, вертикально), подумайте двічі, адже так виріб може деформуватися - розтягтися й втратити початкову форму.

Під час сушіння вишиванок не радять також використовувати сушарку, адже температура в ній може пошкодити тканину та вишивку.

На природі й під сонцем вишиванку краще не сушити (ілюстрація: freepik.com)

Чи потрібно прасувати вишиванку

Прасувати вишиванку можна, але з дотриманням низки умов:

з виворітного боку (щоб захистити вишивку від пошкоджень)

на м'якій основі (що зберегти вишивку об'ємною)

через тонку тканину або марлю (як прошарок між праскою та вишитим виробом)

на низькій температурі (або ж у режимі для делікатних тканин)

рухаючи праскою в напрямку нитки основи (щоб тканина не деформувалась)

Дехто радить також так зване "вологе прасування":

коли виріб ще трохи вологий

через вологу тканину чи марлю

з використанням функції парового прасування

Щойно випрасовану вишиванку не варто одразу складати - краще залишити її на вішаку або горизонтально, щоб волокна мали можливість прийняти правильну форму.

Прасувати слід обережно (ілюстрація: freepik.com)

Де і як зберігати вишиванку

Після прання, сушіння та прасування вишиванки потрібно потурбуватись про її якнайкраще зберігання на м'якому та широкому вішаку (щоб зменшити навантаження на тканину):

у спеціальному захисному тканинному чохлі (щоб виріб міг "дихати")

у сухому, провітрюваному й темному місці (подалі від вологи та сонячного проміння)

у місці, захищеному від комах (щоб уникнути пошкодження тканини міллю)

Якщо ж ви надаєте перевагу горизонтальному зберіганню речей - вишиванку потрібно обережно скласти (уникаючи "гострих" згинів) й покласти на полицю так, щоб зверху на неї нічого не давило. Дехто вважає, що так можна якнайкраще уникнути розтягування тканини.

Складати вишиванки краще так, щоб "малюнок" не заминався (ілюстрація: freepik.com)

Як доглядати за старовинними вишиванками

На думку етнологині Людмили Дмитрук, за старовинним одягом не доглядають - його зберігають.

"Доглядають за одягом, який носять, а старовинний одяг носити не можна. Старовинному одягу, як і будь-яким іншим зразкам нашої культурної спадщини, місце в музеї чи приватній колекції (хоча всі хороші колекції рано чи пізно стають музеями чи передаються в музеї)", - вважає експертка.

Вона додала, що у сучасній цивілізованій музейній практиці не існує такого способу зберігання або ж експонування музейних предметів як "носіння на живих людях, покази та фотосесії".

"Тому якщо ви є власником навіть однієї старовинної сорочки, закликаємо відповідально ставитись до нашої спадщини", - підсумувала етнологиня.