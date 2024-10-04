Как правильно стирать разные типы верхней одежды в стиральной машине

Стирать зимние куртки может быть достаточно сложной задачей, особенно когда речь идет о различных материалах и наполнителях. Чтобы ваша верхняя одежда не потеряла свои теплозащитные свойства и выглядела как новая, важно знать правила стирки для каждого типа курток.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как правильно стирать куртки из разных материалов в стиральной машинrе, чтобы обеспечить их долговечный вид и функциональность.

Советы для стирки всех типов зимних курток.

Перед стиркой любую куртку следует подготовить. Сначала нужно освободить карманы, отстегнуть капюшон, снять меховые украшения и пояс.

Перед загрузкой в стиральную машину застегните центральную застежку, липучки, молнии и кнопки на внешних и внутренних карманах, а также выверните изделие наизнанку. Куртку нужно стирать отдельно от других вещей.

Осмотрите изделие на предмет загрязненных мест, таких как манжеты, воротник, карманы или ветрозащитная планка. Эти зоны следует предварительно обработать моющим средством или мылом.

Используйте гели или жидкие средства, специально предназначенные для такого типа одежды, поскольку обычный порошок может оставлять следы и повредить материал.

Всегда следуйте рекомендациям на этикетке по температуре воды и режиму стирки - большинство курток нужно стирать в деликатном режиме, чтобы не повредить наполнитель.

Отжим допускается только в случае, если это указано на этикетке, и необходимо строго соблюдать количество оборотов. После основного цикла стирки куртку нужно дополнительно прополоскать 3-4 раза, чтобы полностью удалить остатки моющего средства.

Категорически запрещено использовать функцию автоматической сушки.

Верхнюю одежду нужно стирать отдельно от других вещей (фото: Freepik.com)

Как правильно стирать пуховик

Пуховики популярны из-за их превосходных теплозащитных свойств, минимального объема и комфорта в носке. Однако, чтобы пуховик сохранил свой первоначальный вид, его следует стирать по правилам.

Важно использовать моющее средство для пуховых или шерстяных изделий, ведь обычный порошок плохо вымывается из утеплителя, что может нарушить теплозащиту и оставить неприятный запах.

Температура стирки не должна превышать 30°C, а режим - быть "Декликатным", "Ручным" или другим, рекомендованным для пуховиков. Отжим следует выключить или установить на минимальные обороты.

Пуховик не следует предварительно замачивать, а после стирки следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы пух не сбивался.

Пуховик нужно стирать в теплой воде (фото: Freepik.com)

Стирка куртки из полиэстера

Куртки из полиэстера практичны и популярны благодаря своим характеристикам, которые сочетают удобство ухода и долговечность. Стирка таких курток также требует соблюдения определенных правил.

Используйте только жидкое моющее средство или гели, которые легко растворяются в воде, даже при комнатной температуре, и не содержат агрессивных компонентов.

Перед стиркой отстегните капюшон, мех, извлеките пояс и все вещи из карманов. Наиболее загрязненные места предварительно обработайте мыльным раствором.

Куртку нужно стирать в "Декликатном" режиме при температуре, указанной на этикетке, обычно не превышающей 40°C. После стирки разгладьте складки и повесьте сушиться на плечиках в хорошо проветриваемом помещении.

Куртку из полиэстера нужно стирать в "Деликатном" режиме (фото: Freepik.com)

Как стирать зимнюю куртку на синтепоне

Зимние куртки на синтепоне популярны благодаря своей легкости, теплоте и невысокой цене.

Такие куртки не требуют сложного ухода, но важно соблюдать основные правила стирки. Температура воды не должна превышать 30-40°C, поскольку горячая вода может разрушить структуру синтепона.

Режим стирки следует выбирать "Синтетика", "Шерсть" или "Деликатный". Куртку нужно стирать в специальном мешке для стирки, используя мячики для стирки, чтобы предотвратить смятие наполнителя.