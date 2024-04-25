Три простых метода, чтобы одуванчики больше не росли в саду или огороде

Одуванчики - для огородников это совсем нежелательные растения потому, что они очень быстро сеются по всему участку.

Как избавиться от этих сорняков, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Что нужно знать об одуванчиках

Если вы обеспокоены тем, что в вашем саду появляется слишком много одуванчиков, которые забирают питательные вещества из вашей почвы и мешают выращиваемым растениям, тогда вот три очень простые решения, которые помогут.

Избавьте сад от полевых цветов без использования агрессивных химикатов, которые могут повредить экосистему вашей зеленой зоны.

Три способа избавиться от одуванчиков на огороде

Садовый эксперт Том Хилтон рекомендует взять уксус, когда дело доходит до избавления вашего сада от одуванчиков.

Приготовьте раствор, состоящий из 95% воды и 5% уксуса, и хорошо перемешайте его перед распылением.

"Убедитесь, что смесь попадает корнями, а затем постепенно распыляйте вверх и вниз, обязательно делая несколько подходов", - сказал эксперт.

Однако это следует использовать, когда одуванчик только что взошел, и может быть не столь эффективным, как только закрепится.

Создание раствора воды и уксуса будет очень рентабельным, поскольку это копеечное средство, доступное каждому.

Еще одно естественное решение - просто накрыть одуванчик, чтобы он не получал солнечного света, необходимого для цветения.

Возьмите любой маленький горшок из своего сада, рекомендует эксперт, и поставьте его на полевой цветок.

Третий естественный метод состоит в том, чтобы выкопать каждый одуванчик отдельно.

Это имеет смысл делать, когда растение молодое, и из-за длины корней одуванчика вам понадобится правильный инструмент:

"Вам понадобится длинный нож или маленькая садовая вилка, или некоторые садоводы рекомендуют использовать отвертку. Сделайте глубокий надрез вниз в грунте, со всех четырех сторон вокруг одуванчика, затем вытяните его", - советует Том.