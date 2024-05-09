Когда высаживать помидоры в мае: лучшие даты по Лунному календарю

Чтобы обеспечить урожайность помидоров, следует начать с выращивания здоровой и крепкой рассады. Молодые растения очень чувствительны, и любые неудобства могут вызвать их заболевание или гибель. Поэтому важно знать, как правильно подкормить рассаду помидоров перед высадкой и выбрать благоприятные дни в мае для пересадки в открытый грунт.

Когда лучше сажать рассаду в открытую почву - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Когда высаживать рассаду томатов в почву

Благоприятные даты по лунному календарю в мае 2024 для высадки рассады помидоров: 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21 мая.

Помидоры менее требовательны к высокой температуре почвы, чем огурцы или баклажаны, поэтому высаживать их в теплицу можно было уже в середине апреля. Однако с открытым грунтом все сложнее - нет таких комфортных условий для томатов. Поэтому переносить рассаду нужно не раньше начала мая, покрыв ее пленкой, которую можно будет полностью снять в июне.

Подготовка рассады к высадке

Подготовка рассады томатов перед высадкой в открытый грунт является ключевым этапом, влияющим на дальнейшее развитие растений и их урожайность. Вот несколько шагов, которые можно выполнить для успешной подготовки рассады:

Закалка рассады

Обычно за неделю-две до высадки в открытую почву рекомендуется начать закалять рассаду. Это означает, что рассаду нужно постепенно приучать к внешним условиям, увеличивая время, в течение которого она находится на открытом воздухе.

Подкормка рассады

Перед высадкой можно подкормить рассаду комплексным минеральным удобрением, содержащим азот, фосфор и калий, а также микроэлементы. Это поможет растениям легче пережить период пересадки и быстрее адаптироваться к новой среде.

Разжижение рассады

Если рассада томатов выращена в совместном контейнере или кубической таре, прежде чем высаживать ее в открытую почву, нужно разредить растения, чтобы каждая из них имела достаточно места для развития корневой системы.

Обрезка нижних листьев

Перед высадкой рекомендуется обрезать нижние листья рассады, чтобы уменьшить риск заражения грибковыми болезнями и облегчить высадку растений в почву.

Подготовка посадочных ям

Перед высадкой подготовьте посадочные ямы, добавляя компост или удобрения для подкормки почвы. Это поможет растениям лучше прижиться и развиваться в новом месте.