Как правильно подобрать тип потолка в квартире, чтобы было красиво и практично

Правильный выбор потолка может значительно повлиять на вид интерьера, сделав его гармоничным и стильным. Но как выбрать потолок, который идеально подойдет к вашей квартире?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о шести самых популярных видах потолков и дадим советы, как их адаптировать к разным типам помещений.

Гипсокартонные потолки

Гипсокартонные потолки идеально подходят для создания многоуровневых конструкций. Они помогут скрыть недостатки базовой поверхности, установить точечное освещение или провести коммуникации.

Такой вариант часто используют в гостиных или спальнях, где важна атмосфера уюта. Дизайн может быть лаконичным или сложным, в зависимости от стиля квартиры.

Но помните: в квартирах с низкими потолками гипсокартон может "украсть" часть высоты. Поэтому выбирайте этот вариант только для помещений с достаточно высокими потолками.

Деревянные потолки

Деревянные потолки создают теплую и уютную атмосферу, особенно в квартирах в стиле кантри или эко. Они могут быть выполнены из деревянных панелей, балок или шпона, в зависимости от бюджета и желаемого эффекта. Натуральный цвет дерева прекрасно гармонирует с теплыми оттенками стен и текстиля.

Однако в квартирах с повышенной влажностью деревянные потолки нуждаются в дополнительной защите. Они хорошо подходят для просторных комнат, ведь добавляют им выразительности. Дерево всегда выглядит стильно и добавляет интерьеру нотки роскоши. Потолок из деревянной рейки (фото: Freepik.com)

Натяжные потолки

Натяжные потолки стали популярным выбором благодаря их эстетике и быстрому монтажу. Они могут быть матовыми, глянцевыми или с фотопечатью, что позволяет адаптировать их под любой интерьер. Глянцевые варианты отлично подходят для маленьких комнат, ведь визуально увеличивают пространство.

В то же время матовые модели добавляют интерьеру сдержанности и элегантности. Натяжные потолки также устойчивы к влаге, поэтому их часто устанавливают в ванных комнатах и кухнях. Это универсальное решение, которое легко сочетается с современными стилями.

Кассетные и реечные потолки

Кассетные и реечные потолки чаще всего используют в современных интерьерах, таких как лофт или хай-тек. Они имеют модульную конструкцию, что позволяет создавать различные геометрические узоры. Металлические или пластиковые рейки добавляют интерьеру современности и технической точности.

Такой вариант особенно подходит для кухонь и ванных комнат благодаря своей устойчивости к влаге и легкому уходу. Кассетные потолки также можно сочетать с подсветкой, чтобы сделать помещение более ярким. Они станут изюминкой для тех, кто ищет необычные решения. Реечный потолок подходит современному дизайну (фото: Freepik.com)

Классические окрашенные потолки

Окрашенные потолки - это простой, но элегантный способ оформления пространства. Они хорошо подходят для классических интерьеров или квартир в стиле минимализм. Важно выбрать правильный цвет: белый подчеркнет простоту, а пастельные оттенки придадут комнате мягкости.

Если помещение низкое, используйте светлые цвета, чтобы визуально приподнять потолок. Окрашенные потолки также легко обновлять, что делает их долговечным вариантом. Такой тип потолка прекрасно впишется в любой интерьер, если акцент сделать на деталях.

Пенопластовый потолок

Пенопластовые плитки - это идеальное решение для быстрого и недорогого обновления потолка. Они доступны в различных дизайнах, включая имитацию дерева или лепнины, что позволяет адаптировать их к любому интерьеру. Плитки легко монтируются с помощью клея, и для этого не нужен специальный инструмент или навыки.

Такой потолок хорошо маскирует неровности поверхности и может быть окрашен в нужный цвет. Однако этот вариант лучше использовать в помещениях с низкой влажностью, поскольку пенопласт может терять свои свойства во влажной среде. Для комнат вроде спальни или детской это отличный бюджетный выбор. Потолок, украшенный пенопластовой плиткой (фото: Сeilingmastak.com.ua)