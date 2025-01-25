Як правильно підібрати тип стелі у квартирі, щоб було красиво та практично

Правильний вибір стелі може значно вплинути на вигляд інтер'єру, зробивши його гармонійним і стильним. Але як обрати стелю, яка ідеально підходитиме до вашої квартири?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шість найпопулярніших видів стель і дамо поради, як їх адаптувати до різних типів приміщень.

Гіпсокартонні стелі

Гіпсокартонні стелі ідеально підходять для створення багаторівневих конструкцій. Вони допоможуть приховати недоліки базової поверхні, встановити точкове освітлення або провести комунікації.

Такий варіант часто використовують у вітальнях або спальнях, де важлива атмосфера затишку. Дизайн може бути лаконічним або складним, залежно від стилю квартири.

Але пам’ятайте: у квартирах із низькими стелями гіпсокартон може "вкрасти" частину висоти. Тому обирайте цей варіант лише для приміщень із достатньо високими стелями.

Дерев'яні стелі

Дерев’яні стелі створюють теплу та затишну атмосферу, особливо у квартирах у стилі кантрі чи еко. Вони можуть бути виконані з дерев’яних панелей, балок або шпону, залежно від бюджету і бажаного ефекту. Натуральний колір дерева чудово гармоніює з теплими відтінками стін і текстилю.

Однак у квартирах із підвищеною вологістю дерев'яні стелі потребують додаткового захисту. Вони добре підходять для просторих кімнат, адже додають їм виразності. Дерево завжди виглядає стильно й додає інтер’єру нотки розкоші. Стеля з дерев'яної рейки (фото: Freepik.com)

Натяжні стелі

Натяжні стелі стали популярним вибором завдяки їхній естетиці й швидкому монтажу. Вони можуть бути матовими, глянцевими або з фотодруком, що дозволяє адаптувати їх під будь-який інтер’єр. Глянцеві варіанти чудово підходять для маленьких кімнат, адже візуально збільшують простір.

Водночас матові моделі додають інтер’єру стриманості й елегантності. Натяжні стелі також стійкі до вологи, тому їх часто встановлюють у ванних кімнатах та кухнях. Це універсальне рішення, яке легко поєднується з сучасними стилями.

Касетні та рейкові стелі

Касетні й рейкові стелі найчастіше використовують у сучасних інтер’єрах, таких як лофт або хай-тек. Вони мають модульну конструкцію, що дозволяє створювати різні геометричні візерунки. Металеві або пластикові рейки додають інтер’єру сучасності й технічної точності.

Такий варіант особливо підходить для кухонь і ванних кімнат завдяки своїй стійкості до вологи й легкому догляду. Касетні стелі також можна поєднувати з підсвічуванням, щоб зробити приміщення яскравішим. Вони стануть родзинкою для тих, хто шукає незвичайні рішення. Рейкова стеля пасує сучасному дизайну (фото: Freepik.com)

Класичні пофарбовані стелі

Пофарбовані стелі - це простий, але елегантний спосіб оформлення простору. Вони добре підходять для класичних інтер’єрів або квартир у стилі мінімалізм. Важливо обрати правильний колір: білий підкреслить простоту, а пастельні відтінки додадуть кімнаті м’якості.

Якщо приміщення низьке, використовуйте світлі кольори, щоб візуально підняти стелю. Пофарбовані стелі також легко оновлювати, що робить їх довговічним варіантом. Такий тип стелі чудово впишеться в будь-який інтер'єр, якщо акцент зробити на деталях.

Пінопластова стеля

Пінопластові плитки - це ідеальне рішення для швидкого й недорогого оновлення стелі. Вони доступні в різних дизайнах, включно з імітацією дерева чи ліпнини, що дозволяє адаптувати їх до будь-якого інтер’єру. Плитки легко монтуються за допомогою клею, і для цього не потрібен спеціальний інструмент чи навички.

Така стеля добре маскує нерівності поверхні й може бути пофарбована в потрібний колір. Однак цей варіант краще використовувати в приміщеннях із низькою вологістю, оскільки пінопласт може втрачати свої властивості у вологому середовищі. Для кімнат на кшталт спальні чи дитячої це чудовий бюджетний вибір. Стеля, оздоблена пінопластовою пліткою (фото: Сeilingmastak.com.ua)