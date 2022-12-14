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Как правильно подобрать специи к каждому блюду: это позволит максимально насладиться едой

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Среда 14 декабря 2022 21:48
Как правильно подобрать специи к каждому блюду: это позволит максимально насладиться едой Как подобрать специи к блюдам (фото: pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

При приготовлении любых блюд важно правильно подбирать специи, которые будут сочетаться. Кроме того, некоторые специи не совмещаются между собой и могут навредить блюдам и желудку.

Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Марта Фармага в Instagram.

Как правильно подобрать специи

Диетолог назвала блюда и специи, которые рекомендуется совмещать между собой:

  • мясо - красный, черный, душистый перец или гвоздика, майоран, чабрец, тмин, куркума, лук и орегано;
  • птица - чебрец, майоран, розмарин, базилик;
  • рыба - лавровый лист, белый перец, имбирь, душистый перец, лук, кориандр, перец чили, горчица, укроп, чабрец;
  • для гриля - красный и душистый перец, кардамон, чабрец, майоран, мускатный орех, тмин, имбирь, перец чили.
  • рагу - красный перец, имбирь, куркума, кориандр, горчица, кардамон, тмин, черный перец, душистый перец, мускатный орех, гвоздика;
  • капуста - кориандр, фенхель, семена черной горчицы;
  • картофель - кориандр, куркума и асафетида;
  • бобовые - имбирь, перец, мята лавандовая и кориандр;
  • маринад - лавровый лист, можжевельник (ягоды добавляют в маринады при приготовлении мяса дичи и рыбы), ветки укропа;
  • для фруктов, соков, компотов - корица, гвоздика, имбирь, кардамон;
  • паштет - белый перец, корица, имбирь, лавровый лист, гвоздика, корица, имбирь, кардамон;
  • выпечка - гвоздика, корица, имбирь, кардамон, перец душистый, апельсиновая цедра, кунжут, мак, ваниль;
  • для горячего молока - корица, кардамон и шафран.

Правила хранения специй

Чтобы сделать из приготовленного блюда кулинарный шедевр, специи должны сохранить свой вкус и аромат. При хранении следует знать, что во время помола часть аромата теряется.

Поэтому рекомендуем покупать пряности цельными и толчь их по мере надобности. К тому же специи и приправы легко собирают посторонние запахи. Поэтому лучше хранить их в закрытых герметичных емкостях.

Если наугад использовать приправы, то нужного эффекта не добиться. Ведь для мяса, рыбы, овощей и выпечки подходят разные комбинации трав и пряностей.

Раньше мы сообщали, чем можно заменить соль на кухне.

Также врачи назвали единственную специю, которая избавляет от диабета.

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