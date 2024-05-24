Как правильно оформить первое CV: 5 важных советов для молодежи

CV - это важная часть самопрезентации при поиске работы. Начинать свой карьерный рост всегда не очень просто, особенно когда нужно составить идеальное резюме. А без столь важного документа шансы у молодежи без особого опыта - минимальные.

Как правильно составить резюме и что там нужно указать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы Education Operation Manager в украинской кофаундинговой IT-компании Genesis Даны Белоусовой для Osvita.

1. Сформулируйте понятную структуру

В среднем на оценку резюме у рекрутера уходит менее 30 секунд. Именно поэтому ваше CV должно быть структурировано, понятно и содержательно. Вот несколько советов по его структуре:

Формат на одну страницу: лучше, когда резюме занимает одну страницу. Это позволяет рекрутеру быстро получить всю необходимую информацию.

Четкая структура: используйте разделы, подзаголовки и разные размеры шрифтов. Это помогает легко ориентироваться в документе.

Булиты: выделяйте отдельные пункты с помощью булитов. Это делает текст более читабельным.

Ссылка: вставляйте гиперссылку в портфолио или другую важную информацию, на которую рекрутер должен обратить внимание. Не рекомендуем вставлять ссылку просто как текст.

Шаблоны: используйте готовые шаблоны из сервисов для создания резюме, но не забывайте проявлять оригинальность. Адаптируйте шаблоны под себя, изменяйте порядок блоков или цвета. Это поможет вашему резюме выделиться среди других.

Часто кандидаты используют первые попавшиеся конструкторы из интернета, и рекрутеры видят десятки одинаковых резюме. Проявите немного креативности, чтобы ваше резюме запомнилось.

2. Прочитайте текст на ошибки

Хорошо читайте резюме на грамматические ошибки. Воспользуйтесь специальными приложениями, которые помогут следить за орфографией.

Ошибки в словах могут говорить, что кандидат рассеян или безграмотен, или недостаточно мотивирован - потому что пренебрег вычиткой и оформлением своего резюме.

3. Подробно указывайте опыт работы

Если вы еще школьник или студент без опыта работы в компаниях, то не стоит огорчаться. Вы можете указать другие активности, которые продемонстрируют ваши навыки.

Внешкольная и студенческая деятельность: участие в студенческом самоуправлении, инициативах или организациях - это ценный опыт работы в команде, развитие коммуникационных навыков и умение организовывать и управлять проектами.

Волонтерство и программы обмена: укажите вашу волонтерскую деятельность, участие в программах обмена, онлайн-курсах или предпринимательских проектах. Это свидетельствует о вашей инициативности и желании развиваться.

Пэт-проекты и технические навыки: если вы изучили язык программирования и создали калькулятор, игру или работаете с 3D-принтером - обязательно укажите это. Такие проекты показывают ваши технические навыки и готовность к обучению и работе.

Конкретные примеры: избегайте общих фраз типа "целенаправленный" или "ответственный". Лучше отдайте конкретные примеры вашей деятельности. К примеру, если вы были event-менеджером, опишите свои проекты: "организовал форум на 100 человек" или "разработал концепцию для нетворкинга, пригласил гостей, организовал логистику". Такие примеры дают представление о ваших реальных навыках.

Достижения: кроме описания своих обязанностей обязательно укажите свои достижения. Это поможет вам выделиться из других кандидатов. К примеру, если вы в результате своей работы уменьшили затраты или увеличили посещаемость мероприятия, укажите это в резюме.

Помните, что ваше резюме должно раскрыть вас как личность, готовую учиться и работать, даже не имея значительного опыта.

4. Разрабатывайте разные резюме под разные вакансии

Если вы создаете CV в первый раз, важно подстроить его под конкретную вакансию, на которую вы претендуете. Вот как это сделать:

Используйте ключевые слова: впишите в резюме все соответствующие позиции ключевые слова. Это поможет вашему резюме пройти автоматические системы отбора (applicant tracking system, ATS) и привлечь внимание рекрутера.

Описывайте релевантные навыки: выделяйте только те навыки, которые наиболее важны для выбранной вакансии.

Добавьте сопроводительное письмо: в сопроводительном письме объясните, почему выбрали именно эту компанию и как вы можете быть полезны. Это создает положительное впечатление и показывает ваш интерес к конкретному работодателю.

Адаптация резюме: если вы отправляете резюме в разные компании на одну и ту же должность с одинаковыми обязанностями, его можно оставить одинаковым. Однако если вы отправляетесь в одну компанию на разные позиции, адаптируйте свое резюме под каждую из них. К примеру, подача одинакового резюме на позиции коммуникационщика, SMM-менеджера и таргетолога может показать вашу незаинтересованность в конкретной роли и будет восприниматься негативно.

Подчеркивание релевантного опыта: обязанности для различных вакансий могут значительно отличаться, поэтому важно акцентировать внимание на тех навыках и опыте, которые наиболее подходят для конкретной должности.

5. Визуальный стиль

Резюме должно быть визуально приятным и профессиональным. Например, используйте качественное, профессиональное фото. Это создает положительное первое впечатление и придает личностный контакт.

Соблюдайте определенную цветовую схему в дизайне резюме. Выбирайте нейтральные и спокойные цвета, не отвлекающие от содержания. Избегайте лишних элементов, которые могут загрузить документ. Простота и четкость помогут рекрутеру найти быстро важную информацию.

Также можно использовать выделение, жирный шрифт, курсив или подчеркивание для выделения важных подразделов или информации.

Важно! Рекомендуется отправлять свое резюме в формате PDF. Это гарантирует, что форматирование останется неизменным, независимо от того, на каком устройстве его откроют.