Як правильно оформити перше CV: 5 важливих порад для молоді

CV - це важлива частина самопрезентації під час пошуку роботи. Починати свій кар'єрний ріст завжди не дуже просто, особливо, коли потрібно скласти ідеальне резюме. А без такого важливого документа шанси у молоді без особливого досвіду - мінімальні.

Як правильно скласти резюме та що там потрібно вказати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради Education Operation Manager в українській кофаундинговій IT-компанії Genesis Дани Білоусової для Osvita.

1.Сформулюйте зрозумілу структуру

У середньому на оцінку резюме в рекрутера йде менш як 30 секунд. Саме тому ваше CV має бути структурованим, зрозумілим і змістовним. Ось декілька порад щодо його структури:

Формат на одну сторінку: найкраще, коли резюме займає одну сторінку. Це дозволяє рекрутеру швидко отримати всю необхідну інформацію.

Чітка структура: використовуйте розділи, підзаголовки та різні розміри шрифтів. Це допомагає легко орієнтуватися в документі.

Буліти: виділяйте окремі пункти за допомогою булітів. Це робить текст більш читабельним.

Посилання: вставляйте гіперпосилання на портфоліо чи іншу важливу інформацію, на яку рекрутер має звернути увагу. Не рекомендуємо вставляти посилання просто як текст.

Шаблони: використовуйте готові шаблони з сервісів для створення резюме, але не забувайте проявляти оригінальність. Адаптуйте шаблони під себе, змінюйте порядок блоків чи кольори. Це допоможе вашому резюме виділитися серед інших.

Часто кандидати використовують перші-ліпші конструктори з інтернету і рекрутери бачать десятки однакових резюме. Проявіть трохи креативності, щоб ваше резюме запам'яталося.

2. Вичитайте текст на помилки

Добре вичитуйте резюме на граматичні помилки. Скористуйтеся спеціальними програмами, які допоможуть стежити за орфографією.

Помилки в словах можуть говорити про те, що кандидат неуважний або безграмотний, або недостатньо вмотивований - бо знехтував вичиткою та оформленням свого резюме.

3. Детально вказуйте досвід роботи

Якщо ви ще школяр або студент без досвіду роботи у компаніях, то не варто засмучуватися. Ви можете зазначити інші активності, які продемонструють ваші навички.

Позашкільна та студентська діяльність: участь у студентському самоврядуванні, ініціативах або організаціях – це цінний досвід роботи в команді, розвитку комунікаційних навичок та вміння організовувати й управляти проєктами.

Волонтерство та програми обміну: вкажіть вашу волонтерську діяльність, участь у програмах обміну, онлайн-курсах або підприємницьких проєктах. Це свідчить про вашу ініціативність і бажання розвиватися.

Пет-проєкти та технічні навички: якщо ви вивчили мову програмування і створили калькулятор, гру або працюєте з 3D-принтером - обов'язково зазначте це. Такі проєкти показують ваші технічні навички й готовність до навчання та роботи.

Конкретні приклади: уникайте загальних фраз на кшталт "цілеспрямований" чи "відповідальний". Краще дайте конкретні приклади вашої діяльності. Наприклад, якщо ви були event-менеджером, опишіть свої проєкти: "організував форум на 100 осіб" або "розробив концепцію для нетворкінгу, запросив гостей, організував логістику". Такі приклади дають уявлення про ваші реальні навички.

Досягнення: окрім опису своїх обов'язків, обов'язково вкажіть свої досягнення. Це допоможе вам виділитися серед інших кандидатів. Наприклад, якщо ви в результаті своєї роботи зменшили витрати або збільшили відвідуваність заходу, вкажіть це в резюме.

Пам'ятайте, що ваше резюме має розкрити вас як особистість, яка готова вчитися і працювати, навіть не маючи значного досвіду.

4. Розробляйте різні резюме під різні вакансії

Якщо ви створюєте CV вперше, важливо підлаштувати його під конкретну вакансію, на яку ви претендуєте. Ось, як це зробити:

Використовуйте ключові слова: впишіть у резюме всі ключові слова, які відповідають позиції. Це допоможе вашому резюме пройти автоматичні системи відбору (applicant tracking system, ATS) і привернути увагу рекрутера.

Описуйте релевантні навички: виділяйте тільки ті навички, які є найважливішими для обраної вакансії.

Додайте супровідний лист: у супровідному листі поясніть, чому обрали саме цю компанію і як ви можете бути корисними. Це створює позитивне враження і демонструє ваш інтерес до конкретного роботодавця.

Адаптація резюме: якщо ви надсилаєте резюме у різні компанії на одну і ту ж саму посаду з однаковими обов'язками, його можна залишити однаковим. Проте якщо ви подаєтеся в одну компанію на різні позиції, адаптуйте своє резюме під кожну з них. Наприклад, подача однакового резюме на позиції комунікаційника, SMM-менеджера і таргетолога може показати вашу незацікавленість у конкретній ролі й буде сприйматися негативно.

Підкреслення релевантного досвіду: обов'язки для різних вакансій можуть значно відрізнятися, тому важливо акцентувати на тих навичках і досвіді, які найбільш підходять для конкретної посади.

5. Візуальний стиль

Резюме має бути візуально приємним та професійним. Для прикладу, використовуйте якісне, професійне фото. Це створює позитивне перше враження і додає особистісного контакту.

Дотримуйтеся певної кольорової схеми в дизайні резюме. Вибирайте нейтральні та спокійні кольори, які не відволікають від змісту. Уникайте зайвих елементів, які можуть перевантажити документ. Простота і чіткість допоможуть рекрутеру знайти швидко важливу інформацію.

Також можна використовувати виділення, жирний шрифт, курсив чи підкреслення для виділення важливих підрозділів чи інформації.

Важливо! Рекомендується надсилати своє резюме в форматі PDF. Це гарантує, що його форматування залишиться незмінним, незалежно від того, на якому пристрої його відкриють.