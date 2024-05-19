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Какие растения нужно срочно обрезать. Успейте до конца мая

Воскресенье 19 мая 2024 20:37
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Какие растения нужно срочно обрезать. Успейте до конца мая Что нужно обрезать на клумбе перед летом (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В мае не время забывать о садоводстве и клумбах. Ведь существуют растения, которые обязательно нужно обрезать, чтобы они поразили вас буйным цветением уже в следующем сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Какие растения нужно обрезать в мае

К концу весны не забудьте уделить время двум растениям. Эксперт по садоводству Монти Дон отмечает, что это обязательно нужно сделать, если вы хотите увидеть много цветов в следующем году.

И первое растение, которое нужно обрезать - тюльпан. Сейчас их цветы уже завяли, но многие просто оставили их на клумбе. Хотя на самом деле тюльпаны тоже нужно обрезать, при этом следует соблюдать определенные правила.

Не отламывайте и не срывайте высушенные цветы и верхушку тюльпанов. Их нужно осторожно срезать секатором. К тому же не стоит резать стебли и листья, это только навредит растению.

Как посадить тюльпаны дома (фото: Freepik)Правда ли, что тюльпаны нужно обрезать (иллюстрация: freepik.com)

Еще одно растение, которое нуждается в вашем уходе, это клематис. Обычно цветки на нем появляются летом, но есть и ранние виды, речь идет именно о них.

Когда клематис полностью отцветает, обрезайте все цветы. Это нужно делать для того, чтобы в следующем году растение дало еще больше красочных лепестков.

"Цветы формируются на всех новых паростках, образованных с этого периода до позднего лета, поэтому если вы обрезаете их значительно позже, вы удалите потенциальные цветы, которые зацветут следующей весной", - считает эксперт.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какое комнатное растение очистит воздух и подарит здоровье.

Кроме того, недавно стало известно, какие номера квартир притягивают счастье и богатство.

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