Для водителей в Киеве установили важное ограничение: на что обратить внимание

В Киеве для водителей установили ограничение, запрещающее движение некоторых видов транспорта. Однако время действия этих ограничений не имеет временных рамок и может меняться.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Больше об ограничениях

В последние дни в Киеве снова жарко, поэтому на территории столицы ввели тепловой режим.

В связи с этим тяжеловесный транспорт не может въезжать в Киев и передвигаться по городу, если температура воздуха слишком высокая, а точнее выше 28 градусов по Цельсию. Вместе с тем, время действия этих ограничений может меняться в соответствии с температурным режимом.

Такие ограничения необходимы для того, чтобы сохранить дорожное покрытие, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

Что такое тяжеловесный транспорт

Это транспортное средство с грузом или без него, хотя бы один из весовых параметров которого превышает установленную на территории Украины допустимую максимальную массу или осевую нагрузку.

Временное ограничение дорожного движения распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Какие грузовики могут ездить в жару

Но даже если температура воздуха превышает 28 градусов, есть четыре типа грузовиков, которые могут передвигаться по городу. В них входят:

с опасным грузом

со скоропортящимся грузом

с живыми животными или птицей

грузовики, ликвидирующие чрезвычайные ситуации

Инфографика: Общественное