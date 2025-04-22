Как правильно мыть кота или собаку: советы, которые сохранят время и нервы

Купание животных нужно не только для чистоты, но и для здоровья. Чтобы процесс мытья не превратился в стресс и для вас, и для питомца, стоит знать несколько простых, но важных правил.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как заботиться о гигиене животных и не нанести им стресс.
Шерсть собирает грязь, пыль и может стать очагом для паразитов. Особенно это актуально для животных, которые бывают на улице или имеют длинную шерсть. Уличных любимцев стоит купать раз в 4-6 недель, а домашних - примерно каждые три месяца.
Собаки обычно нуждаются в меньшем количестве купаний, особенно длинношерстные - 2-3 раза в год, чтобы не вымывать естественные жиры. Короткошерстных собак можно мыть раз в месяц, если они не сильно загрязнены. Если у животного проблемы с кожей или запахом - проконсультируйтесь с ветеринаром относительно частоты процедур.
Подготовьте заранее все необходимое: полотенца, шампунь, расческу, емкость для воды или душ. В ванной комнате должно быть тепло, желательно 22-24 градуса, чтобы животное не замерзло после купания. Если ваш любимец боится воды, не создавайте шума, не пугайте его и старайтесь успокоить.
Зайдите с животным в ванну заранее, погладьте, дайте привыкнуть к обстановке. Включите легкую струю воды или заранее наберите тазик - так меньше шансов напугать. После мытья перенесите животное в теплое и спокойное место для сушки.
И для кошек, и для собак комфортная температура воды - от 32 до 39 градусов. Слишком холодная вода может вызвать переохлаждение, а горячая - ожоги и боль. Важно: даже если шерсть густая, животное хорошо чувствует перепады температур.
Перед купанием обязательно проверьте воду рукой. Если используете душ, лучше включите режим мягкого разбрызгивания. Сильная струя может напугать или даже травмировать животное.
Мыть животных нужно только специальным зоошампунем - человеческие средства вредят их коже. В магазинах можно найти жидкие, сухие шампуни или спреи для разных типов шерсти и проблем.
В крайнем случае можно использовать детское мыло, но не стоит делать это регулярно.
Сразу после купания заверните животное в полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. При необходимости используйте несколько полотенец подряд. Далее сушите шерсть феном на минимальной мощности, избегая горячего воздуха.
Длинношерстных животных лучше вычесать еще до полного высыхания, чтобы избежать колтунов. Питомца стоит оставить в теплом помещении без сквозняков, чтобы он не простудился. После сушки дайте животному немного времени на отдых - оно может быть уставшим или немного напуганным.
Есть случаи, когда купание может навредить:
Помните, что негативный опыт с водой может навсегда закрепиться в памяти животного. Поэтому лучше избегать купания, если оно не критично необходимо. В любом случае не заставляйте силой - лучше выбрать другие гигиенические методы.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Purina.ua, Lifehacker, Southern Living.