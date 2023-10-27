Украинцам рассказали, как подготовиться к возможным отключениям света из-за обстрелов РФ
Ни для кого в Украине не секрет, что существует высокая вероятность российских обстрелов энергетической инфрастуктуры. Естественно, из-за этого может не быть света какое-то время.
Как подготовиться к возможным отключениям электроэнергии, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию КГГА в Facebook.
Советы украинцам в случае блекаута
Сделайте запас питьевой и технической воды. На одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость) и 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи. Запасы необходимо сделать в расчете не менее трех дней. Карта бюветов Киева по ссылке.
Сделайте запас пищи, которая не портится без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:
- мясные, рыбные и овощные консервы
- сушеное и вяленое мясо
- сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры)
- хлебцы, печенье, сухари
- сухофрукты, орешки
- шоколад, конфеты
- энергетические батончики
Подготовьте и зарядите павербанки и портативные зарядные станции.
- Сделайте запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечей, спичек, батареек и т.д.
- Позаботьтесь о наполненности домашней аптечки всеми необходимыми вам лекарствами
- Приобретите FM-радио на батарейках
- Подготовьте горелку с газовым баллоном или на сухом спирте
- Позаботьтесь о пожарной безопасности — целесообразно приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где вы зажигаете свечи или пользуетесь горелкой
- Замените обычные лампочки на LED лампы. Это поможет снизить потребление электроэнергии
Как сохранить тепло в доме
- Сохраните тепло в доме. Утеплите свое помещение - заклейте стыки окон и проверьте наружную изоляцию окон, поместите фольгу между стеной и батареей.
- Подготовьте теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев.
Позаботьтесь о безопасном передвижении по улице в темное время суток. Надевайте светорефлекторную одежду или носите светоотражающие ленты на рукаве, сумке или рюкзаке.
Ранее мы писали, что купить для укрытия уже сегодня, чтобы комфортно переждать воздушные тревоги зимой.
Кстати, мы также сообщали, чем следует запастись на случай блекаута.