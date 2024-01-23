Как правильно дозировать жаропонижающее ребенку: педиатр поделилась простой формулой

Количество жаропонижающих препаратов на один прием нужно рассчитывать на килограмм веса ребенка, а не ориентироваться на средние данные, указанные на упаковке. Есть ведь дети, которые в 1 год могут весить как 8 кг, так и 14 кг.

В педиатрической практике безопасно использовать только 2 препарата: ибупрофен или парацетамол.



ЛАЙФХАК, как быстро рассчитать дозу:

Ибупрофен 10мг/кг

ибупрофен в дозе 100мг/5мл (нурофен, дарфен, ибуфен, бофен)

вес ребенка, разделенный на 2 = разовой дозе препарата в миллилитрах.

К примеру, ребенок весит 10 кг, то разовая доза 10/2 = 5 мл.

ибупрофен в дозировке 200мг/5мл (нурофен форте, ибуфен форте, дарфен форте)

вес ребенка, разделенный на 4 = разовая доза препарата в миллилитрах.

К примеру, 10кг/4 = 2,5 мл



Или можно рассчитывать через пропорцию:



5 мл – 100 мг

х мл – 100 мг (т.е. 10 мг/кг веса ребенка: 10*10=100)

х = 5 мл

Парацетамол 15 мг/кг

парацетамол в дозе 120 мг/5 мл (Панадол беби, парацетамол для детей)

вес ребенка *0,625

К примеру, 10кг*0,625 = 6,25 мл

парацетамол в дозе 30мг/1мл (эффералган) – вес/2



Или тоже через пропорцию считать. Такая доза этих препаратов требуется независимо от того, в каком виде Вы даете: сироп или суппозиторий.