RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как правильно дозировать жаропонижающее ребенку: педиатр поделилась простой формулой

Как правильно рассчитать дозу жаропонижающего для ребенка (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Жаропонижающие препараты детям нужно давать очень осторожно, ведь передозировка может повлечь негативные последствия. Некоторые родители путаются в инструкции к лекарству и не могут определить, сколько нужно взять препарата.

Как правильно посчитать дозировку жаропонижающего препарата, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение детского врача Дианы Протоковило в Instagram.

Количество жаропонижающих препаратов на один прием нужно рассчитывать на килограмм веса ребенка, а не ориентироваться на средние данные, указанные на упаковке. Есть ведь дети, которые в 1 год могут весить как 8 кг, так и 14 кг.

В педиатрической практике безопасно использовать только 2 препарата: ибупрофен или парацетамол.

ЛАЙФХАК, как быстро рассчитать дозу:

Ибупрофен 10мг/кг

ибупрофен в дозе 100мг/5мл (нурофен, дарфен, ибуфен, бофен)

вес ребенка, разделенный на 2 = разовой дозе препарата в миллилитрах.

К примеру, ребенок весит 10 кг, то разовая доза 10/2 = 5 мл.

ибупрофен в дозировке 200мг/5мл (нурофен форте, ибуфен форте, дарфен форте)

вес ребенка, разделенный на 4 = разовая доза препарата в миллилитрах.

К примеру, 10кг/4 = 2,5 мл

Или можно рассчитывать через пропорцию:

5 мл – 100 мг

х мл – 100 мг (т.е. 10 мг/кг веса ребенка: 10*10=100)

х = 5 мл

Парацетамол 15 мг/кг

парацетамол в дозе 120 мг/5 мл (Панадол беби, парацетамол для детей)

вес ребенка *0,625

К примеру, 10кг*0,625 = 6,25 мл

парацетамол в дозе 30мг/1мл (эффералган) – вес/2

Или тоже через пропорцию считать. Такая доза этих препаратов требуется независимо от того, в каком виде Вы даете: сироп или суппозиторий.

Раньше мы писали о том, чем лучше сбивать температуру ребенку – ибупрофеном или парацетамолом.

А еще рассказывали о том, как поступать, если у ребенка лихорадка, а аптеки не работают.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікування дітейдітипрепарати