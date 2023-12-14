Парацетамол или ибупрофен? Чем лучше сбивать температуру ребенку

Когда у ребенка температура родители думают, что эффективнее и безопаснее для его снижения - ибупрофен или ацетаминофен (парацетамол).

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram педиатра Дарьи Власенко.

Что важно знать родителям

Лихорадка - это не опасно и это не повод для паники.

Прежде чем давать лекарство – напоите ребенка или дайте грудь, чтобы избежать обезвоживания.

Парацетамол – это группа анальгетиков, влияющая именно на выработку веществ-простагландинов и этим уменьшает лихорадку и боль.

Ибупрофен – это группа противовоспалительных препаратов (НПВС) – влияет на воспаление, за счет этого уменьшает боль и лихорадку.

У детей используются только эти 2 препарата. Дозировка по весу ребенка, а не по возрасту.

⠀

Нет минимальной и максимальной температуры, при которой ребенку нужно жаропонижающее - ориентиром всегда служит только самочувствие ребенка. Соблюдайте временной интервал между соседними дозами - не менее 4-6 часов.

Если вы знаете, что именно вашему ребенку хорошо помогает именно парацетамол - используйте в первую очередь его.

Препараты не желательно сочетать в один прием - риск их побочных эффектов усиливается - возрастает токсичность для почек.

В ноябре 2016 года в журнале Clinical pediatrics были опубликованы результаты обширного исследования об эффективности жаропонижающих у детей 6 месяцев-11 лет, которые сравнивали ибупрофен в дозировке 7.5 мг/кг веса и парацетамол в дозе 10-15 мг.⠀Ибупрофен работал детей быстрее парацетамола – эффект в среднем 90 минут, парацетамол-2 часа

⠀

Эффект от ибупрофена у большинства детей длился дольше 1 часа (но не у всех детей). Профиль безопасности парацетамола и ибупрофена примерно одинаков.

⠀

Но столь ли безвредны эти лекарства?

⠀

Парацетамол при передозировке токсичен для печени (что особенно опасно для детей с имеющимися заболеваниями печени).

Ибупрофен при длительном применении может вызвать раздражение слизистой желудка, кровотечения и проблемы с почками.

⠀