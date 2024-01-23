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Як правильно дозувати жарознижуючі дитині: педіатр поділилася простою формулою

Як правильно розрахувати дозу жарознижуючого для дитини (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Жарознижуючі препарати дітям потрібно давати дуже обережно, адже передозування може спричинити негативні наслідки. Деякі батьки плутаються в інструкції до ліків і не можуть визначити, скільки потрібно взяти препарату.

Як правильно порахувати дозування жарознижуючого препарату, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дитячого лікаря Діани Протоковило в Instagram.

Кількість жарознижуючих препаратів на один прийом потрібно розраховувати на кілограм ваги дитини, а не орієнтуватись на середні дані, які вказані на упаковці. Адже є діти, які в 1 рік можуть важити як 8 кг, так і 14 кг.

В педіатричній практиці безпечно використовувати тільки 2 препарати: Ібупрофен або парацетамол.

ЛАЙФХАК, як швидко розрахувати дозу:

Ібупрофен 10мг/кг

ібупрофен в дозі 100мг/5мл (нурофен, дарфен, ібуфен, бофен)

вага дитини, поділена на 2 = разовій дозі препарату в мілілітрах.

Наприклад, дитина важить 10 кг, то разова доза 10/2 = 5 мл

ібупрофен в дозуванні 200мг/5мл (нурофен форте, ібуфен форте, дарфен форте)

вага дитини, поділена на 4 = разова доза препарату в мілілітрах.

Наприклад, 10кг/4 = 2,5 мл

Або можна розраховувати через пропорцію:

5 мл - 100 мг

х мл - 100 мг (тобто 10 мг/кг ваги дитини: 10*10=100)

х = 5 мл

Парацетамол 15 мг/кг

парацетамол в дозі 120мг/5 мл (Панадол бебі, парацетамол для дітей)

вагу дитини *0,625

Наприклад, 10кг*0,625 = 6,25 мл

парацетамол в дозі 30мг/1мл (ефералган) - вага/2

Або також через пропорцію рахувати. Така доза цих препаратів потрібна не залежно від того, в якому вигляді Ви даєте: сироп або супозиторій.

Раніше ми писали про те, чим краще збивати температуру дитині - ібупрофеном чи парацетамолом.

А ще розповідали про те, як діяти, якщо у дитини лихоманка, а аптеки не працюють.

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