Как бороться с пылью, чтобы навсегда изгнать ее из дома

Пыль - не только неприятный признак беспорядка в доме, но и довольно опасная причина аллергий и осложнения дыхания. Чтобы преодолеть эту проблему в квартире, нужно знать, какие материалы притягивают к себе микрочастицы кожи и волос и действительно ли проветривание так эффективно, как мы привыкли думать.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало, откуда берется большинство пыли в квартире и как предотвратить ее появление.

Пыль: возвращающаяся проблема

Пыль - это настоящая загадка. Только вы убрали пол, протерли все полки и подоконники, а пыль уже снова появляется, словно ничего и не было. Она покрывает книжные полки, медленно добирается до мебели, собирается в углах, портя настроение и создавая чувство беспорядка.

Однако пыль не так безобидна, как кажется на первый взгляд: летающие в воздухе микроскопические частицы могут проникать в наши дыхательные пути, вызывая аллергии и обострение других заболеваний.

И что делать? На самом деле есть несколько полезных советов, которые помогут хранить дом дольше.

Материалы, способствующие накоплению пыли

Многие из нас выбирают натуральные ткани для интерьера: диваны с мягкой обивкой из букле, пушистые ковры, льняные шторы и шерстяные пледы. Однако такие материалы "пылят" гораздо больше, чем синтетические.

Синтетика, в свою очередь, активнее притягивает к себе частицы кожи, волос, волокна одежды и пыльцу комнатных растений. Поэтому важно найти баланс - натуральные материалы могут способствовать образованию пыли, а синтетические его притягивают.

Проветривание: когда это полезно?

Нам с детства рассказывали, что проветривание комнаты - залог здоровья. И действительно так, если вы живете за городом или в экологически чистых районах. Однако в больших городах ситуация иная.

Воздух может приносить в дом вредные вещества, особенно если вы живете рядом с дорогами, промышленными объектами или стройками. В таких случаях следует поставить на окна специальные фильтры или приобрести воздухоочистители, чтобы сохранить здоровье.

Декор и текстиль - "ловушки" для пыли

Что еще притягивает пыль в доме? Конечно, это всевозможные вазочки, статуэтки, безделушки и букеты из сухоцветов. Они часто становятся "пылесборниками", поэтому эксперты по уборке советуют избегать загромождения дома и регулярно избавляться от вещей, которыми вы не пользуетесь.

Также, если у вас есть аллергия или проблемы с дыханием, следует минимизировать количество декоративных подушек, заменить открытые книжные полки закрытыми и чаще вытряхивать пледы и покрывала.

Не забывайте также проветривать одеяла и подушки, ведь в них может скапливаться не только пыль, но и заводиться пылевые клещи.

Пароочиститель поможет преодолеть пыль (фото: Freepik.com)

Полезные помощники в борьбе с пылью

Самое лучшее средство от пыли - это увлажнитель воздуха. На рынке представлено множество моделей на любой вкус и бюджет, поэтому найти подходящий вариант не составит труда.

Увлажнители обычно не занимают много места и работают почти бесшумно, а их эффективность в поддержании чистоты воздуха в помещении поражает.

Особенно полезен этот прибор для семей с маленькими детьми, аллергиками и домашними животными. Кроме того, для влажной уборки рекомендуется приобрести пароочиститель - он значительно облегчает удаление грязи и липкой пыли.

Правильный порядок уборки

При уборке важно соблюдать основное правило: пыль следует вытирать сверху вниз. Это позволит избежать ситуации, когда пыль с верхних полок попадает на только что вымытый пол.

Если не соблюдать это правило, придется либо ждать, пока пыль осядет, чтобы перемыть пол снова, либо оставить все как есть. В любом случае уборка должна доставлять удовольствие, а не превращаться в изнурительную работу.