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Будут ли отключать свет на новогодние праздники, "Укрэнерго" предупредило о фейках

Пятница 29 декабря 2023 11:58
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Будут ли отключать свет на новогодние праздники, "Укрэнерго" предупредило о фейках Фото: ожидаются ли отключения света на новогодние праздники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В сети распространяются фейки по отключениям света на праздники. Ограничения электропотребления не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отмечает "Укрэнерго", в энергосистеме сейчас фиксируется профицит из-за сниженного потребления. Этому способствует плюсовая температура воздуха. В частности, в выходные дни потребление электроэнергии ниже, чем в рабочие, в связи с чем нет никаких оснований для введения графиков отключения.

"На этот раз фейки распространяются через Telegram-каналы, которые сообщают о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог. Считаем, что единственной целью распространения откровенной лжи об ограничении потребления является распространение панических настроений среди населения", - добавляет пресс-служба.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блэкаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призвали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что полиция напомнила о комендантском часе в новогодние праздники и пообещала жестко реагировать на нарушения.

Все запреты во время комендантского часа можно узнать подробнее по ссылке.

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