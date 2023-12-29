Будут ли отключать свет на новогодние праздники, "Укрэнерго" предупредило о фейках
В сети распространяются фейки по отключениям света на праздники. Ограничения электропотребления не планируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Как отмечает "Укрэнерго", в энергосистеме сейчас фиксируется профицит из-за сниженного потребления. Этому способствует плюсовая температура воздуха. В частности, в выходные дни потребление электроэнергии ниже, чем в рабочие, в связи с чем нет никаких оснований для введения графиков отключения.
"На этот раз фейки распространяются через Telegram-каналы, которые сообщают о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог. Считаем, что единственной целью распространения откровенной лжи об ограничении потребления является распространение панических настроений среди населения", - добавляет пресс-служба.
Удары РФ по энергетике Украины
Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блэкаут.
В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призвали экономить электроэнергию и не перегружать систему.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что полиция напомнила о комендантском часе в новогодние праздники и пообещала жестко реагировать на нарушения.
Все запреты во время комендантского часа можно узнать подробнее по ссылке.
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