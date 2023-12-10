Психосоматика – это отдельная междисциплинная отрасль, исследующая взаимосвязи между психологическими, поведенческими и социальными факторами, влияющими на телесные процессы.

А о том, насколько психосоматика влияет на наш организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медицинский Instagram-портал Береги себя.

Как работает психосоматика и о чем нам говорит наше тело

Представим, вы регулярно стряхиваете через работу. Во время стресса организм меняет свою работу и для него неважно какого масштаба проблема. Физиологически реакция организма будет более или менее одинакова при малом и большом стрессе.

Главная цель - оптимизировать энергозатраты организма под выполнение одного из этих трех сценариев: "бей, беги или замри". Сердце начинает быстрее биться, сосуды сужаются, чтобы кровь как можно быстрее принесла кислород и питательные вещества к мышцам и органам, необходимым для выживания.

"Стратегические" программы, как, например, репродуктивные системы, прекращаются, так как необходимо сохранить энергию. Также существенно меняется работа гормональной системы, которая все это фактически и регулирует.

Все эти изменения имеют определенные последствия для организма. Например, сосуды при частом спазмировании со временем теряют свою упругость и находятся в постоянно суженном.

состоянии. Это приводит к повышенному артериального давления и дальнейшему нарушению в работе сердца.

Или менее очевидный пример - состояние нашей кожи. При хроническом стрессе мы часто меняем образ жизни, выбирая неконструктивные способы борьбы со стрессом:

употребляем фастфуд

снимаем стресс алкоголем или другими психоактивными веществами

меньше двигаемся и меньше спим

менее внимательно ухаживаем за собой.

Как психосоматика влияет на наш организм (фото: Freepik)

Эти изменения не могут отражаться на коже. Кроме того, стресс влияет на микробиот кишечника, что также влияет на состояние кожи. Стресс может спровоцировать появление акне.

Нервное расчесывание или выдавливание тяжело контролируемых прыщей приводит к ухудшению состояния кожи, росту рисков заражения и шрамов.

К тому же стресс способствует воспалительным процессам: меняется выработка кожного сала, кожа становится более уязвимой к воздействию внешней среды, замедляется восстановление после ран. При наличии наследственной предрасположенности или хронических заболеваний кожи стресс становится катализатором их проявления.

Значит ли это, что гипертония и акне – психосоматические заболевания? Нет, потому что чисто психосоматических заболеваний не существует. Более медицински корректным термином для подобных состояний будет определение психосоматических расстройств.

Это комплексные заболевания, имеющие психосоматический компонент и требующие междисциплинарного сотрудничества нескольких и психотерапевта.

Психологическое состояние человека может как вызывать заболевание, так и усугублять уже имеющиеся. Поэтому для борьбы с психосоматикой необходимы навыки осознанности, чтобы замечать, что и как влияет на состояние. Также навык управления стрессом - для минимизации негативных последствий.