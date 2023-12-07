7 незаметных факторов, которые постепенно забирают нашу энергию

Иногда бывает так, что человек и сам не понимает, почему в определенный момент чувствует полное изнеможение и апатию, но и на это есть причины.

Что забирает нашу жизненную энергию

На самом деле недостаток энергии может быть вызван очень простыми причинами: сильная нагрузка на работе, стресс, болезни. Однако часто бывают ситуации, когда ощущение усталости и упадок сил есть, а очевидных причин этого нет. В такие периоды следует внимательнее следить за своим психологическим состоянием.

7 факторов, забирающих нашу энергию (фото: Freepik)

Какие 7 факторов забирают жизненную энергию

Первый фактор - это токсическая самокритика. Критика существенно подрывает нашу веру в себя и снижает уровень уверенности в своих силах. Именно критика мешает нам полноценно жить, здорово оценивать себя и приводит к высокому уровню тревоги.

Когда вы себя критикуете - различайте критику действий и личности. Относитесь к себе с сочувствием и учитесь принимать свои положительные стороны и удачные поступки.

Фактор второй - это сравнение себя с другими. Эта привычка формируется в каждом из нас с детства, когда родители сравнивают нас с "более лучшими" детьми по благим соображениям. Но проблема в том, что во взрослом возрасте мы сами начинаем делать тоже самое.

Но такое сравнение приводит к снижению самооценки и стресса, что негативно влияет на наше состояние. Научитесь сравнивать себя только с собой в прошлом и фокусироваться на маленьких удачных действиях.

Фактор третий - это мысли о прошлом. Особенно это касается анализа прошлых ошибок и фантазирования о том, как могла бы сложиться та или иная ситуация. Таким образом, человек просто разрушает себя изнутри.

Если есть то, что мешает вам жить реальностью - попробуйте простить себя и проработать вопросы с помощью специалистов.

Фактор четвертый - это попытки доказать свою ценность. Когда мы хотим продемонстрировать, что мы чего-то стоим, это источник вдохновения и саморазвития. Но проблема в том, что довольно часто признание со стороны важнее - это приводит к недовольству собой.

В такие моменты вспомните о тех, кто всегда поддерживает вас и гордится вашими достижениями. А также учитесь опираться на собственную оценку.

Фактор пятый - это тревога по мнению других. Чужие мысли существенно снижают нашу самореализацию и самооценку, добавляя в нашу жизнь тревожность и страх быть не таким в глазах других.

Здесь важно понять, чье мнение из вашего окружения действительно для вас важно и делать акцент на самовосприятии.

Фактор шестой - это занятия, не имеющие ценности лично для вас. Бывает так, что нам приходится делать то, что нам не нужно и не интересно и не ведет к цели. Это может убить нашу производительность и добавить в нашу стресс жизнь.

Учитесь отказываться от тех дел, которые не доставляют вам пользы и удовольствия, стоит правильно расставить приоритеты.

Фактор седьмой - это контроль того, что вам неподвластно. Ощущение контроля над собственной жизнью придает нам уверенность, однако мы не можем контролировать все, поступки других и события в мире.

Учитесь принимать тот факт, что вы не влияете на все происходящее вокруг вас и практикуйте благодарность за все, что вы переживаете.