Как избавиться от ревности раз и навсегда? Эти советы психолога реально работают

Ревность - это разрушительный микс эмоций, который может разрушать отношения, снижать самооценку и провоцировать конфликты. Часто она является не следствием поведения партнера, а зеркалом наших собственных страхов и неуверенности. Как же избавиться от ревности раз и навсегда?

Как избавиться от ревности раз и навсегда, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина.

Осознайте природу ревности

Ревность возникает из-за страха потери, сравнения себя с другими или неуверенности в собственной ценности.

"Задайте себе вопрос: "Что я боюсь потерять?" или "Почему я чувствую себя под угрозой?" Это поможет выявить корень проблемы", - советует эксперт.

Укрепляйте самооценку

Люди с высокой самооценкой меньше подвержены ревности. Займитесь развитием собственной личности: ставьте цели, развивайте навыки, находите источники радости вне отношений. Когда вы уверены в себе, ревность теряет силу.

Научитесь доверять

Без доверия невозможны здоровые отношения. Если у вас есть основания для подозрений - говорите об этом открыто. Если же партнер не дает реальных поводов, но вы постоянно чувствуете тревогу, это сигнал работать над собой.

Контролируйте воображение

Часто ревность возникает не из-за реальных событий, а из-за сценариев, которые мы рисуем в своей голове.

"Спросите себя: "Есть ли у меня фактические доказательства, или это лишь моя фантазия?" Учитесь отличать реальность от домыслов", - говорит психолог.

Работайте над коммуникацией

Открытость в общении - лучшая профилактика ревности. Говорите о своих чувствах, но без обвинений. Например, вместо "Ты меня не любишь!" скажите: "Я чувствую себя незамеченным, когда ты долго не отвечаешь на сообщения".

Измените фокус внимания

Чем больше вы сосредотачиваетесь на возможной измене или конкуренции, тем больше создаете негативный сценарий в своей голове.

"Перенесите внимание на собственную жизнь, цели и увлечения. Когда у вас есть насыщенная жизнь, меньше времени остается на безосновательные волнения", - объясняет эксперт.

Ревность - это сигнал, который указывает на внутренние не решенные вопросы. Работа над собой, открытость в отношениях и развитие собственной личности помогут избавиться от этой разрушительной эмоции.

"Помните: уверенный в себе человек не боится потерять, потому что знает, что его ценность не зависит от чужого поведения", - резюмирует Наталья Гарина.