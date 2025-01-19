Почему женщины изменяют своим любимым: 9 самых частых причин

Женская измена вызывает не меньше вопросов, чем мужская, но причины этого явления часто имеют свои особенности. Понять мотивы поможет глубже заглянуть в суть отношений и потребностей партнеров.

Почему женщина может изменить своему любимому, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

1. Эмоциональная неудовлетворенность

Для многих женщин эмоциональная связь является основой отношений. Если женщина чувствует себя не услышанной, игнорируемой или эмоционально отдаленной от партнера, она может искать понимания на стороне.

2. Недостаточное внимание от партнера

Рутина, работа и другие обязанности часто уменьшают внимание к женщине.

"Если партнер забывает делать комплименты, поддерживать или проявлять интерес, она может найти это в другом человеке", - подчеркивает лайф коуч.

3. Сексуальная неудовлетворенность

Женщины так же как и мужчины, имеют сексуальные потребности. Если партнер игнорирует ее желания или не стремится разнообразить интимную жизнь, женщина может искать новый опыт.

4. Потребность в самоутверждении

Женщина, которая чувствует себя недооцененной или недостаточно привлекательной, может через измену подтвердить свою ценность. Особенно это касается периодов, когда ее самооценка пошатнулась.

5. Отсутствие новизны в отношениях

Когда отношения становятся предсказуемыми и лишенными эмоциональных и сексуальных всплесков, женщина может захотеть острых ощущений и изменений, которые предлагает другой мужчина.

6. Месть или протест

Если женщина чувствует себя оскорбленной, недооцененной или обманутой партнером, измена может стать формой протеста или способом причинить ему боль в ответ.

"К сожалению, измена в знак мести встречается очень часто. И женщина рассуждает себе так: если это можно мужчине, то почему нельзя мне?" - объясняет эксперт.

7. Влюбленность в кого-то другого

Женщины могут изменять, когда в их жизни появляется кто-то, кто вызывает сильные чувства. Влюбленность может стать катализатором для переоценки текущих отношений.

8. Непонимание или конфликты в отношениях

Если в отношениях накапливаются нерешенные конфликты или партнер не пытается понять ее точку зрения, женщина может искать кого-то, кто готов ее поддержать и понять.

9. Отсутствие страха потерять партнера

Если женщина уверена, что партнер закроет глаза на ее поведение или что отношения все равно не имеют будущего, это может стать "разрешением" для измены.

"Бывает и так, что отношения с мужем зашли в тупик, и уже понятно, что общего будущего нет. Тогда женщина может найти на стороне сразу все - и удовлетворение своих потребностей, и подтверждение своей привлекательности", - добавляет специалист.

Что можно сделать

Измена - это всегда сигнал о проблемах в отношениях.

"Вместо того, чтобы устраивать скандалы или пытаться игнорировать ситуацию, стоит честно поговорить, выяснить, что пошло не так, и решить, есть ли будущее у отношений. Это требует от обоих партнеров открытости, честности и желания работать над ошибками", - советует Виталий Курсик.