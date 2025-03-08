Как избавиться от опасных расширений в Chrome: простая инструкция

В начале месяца эксперты по безопасности обнаружили серию вредоносных расширений для Chrome, использовавших мошеннические схемы. От действий этих расширений пострадали не менее 3,2 миллиона пользователей.
О том, как удалить вредоносные расширения в Chrome, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт в сфере технологий PCWorld.
Вредоносные расширения предлагали полезные функции, которых нет в стандартном Chrome, например, блокировку рекламы, темную тему и создание скриншотов всей страницы в один клик.
В отчете GitLab Threat Intelligence говорится, что компрометация произошла из-за фишинговых атак на разработчиков или их добровольной передачи контроля над расширениями злоумышленникам. Всего в список попали 16 расширений, среди которых:
Google уже удалил эти расширения из магазина Chrome Web Store, и они должны были автоматически отключиться. Однако они могут по-прежнему оставаться на вашем устройстве.
Пока вы находитесь в этом разделе, стоит проверить и другие расширения. Некоторые могли быть помечены за нарушение правил Chrome, но не отключены, другие могли исчезнуть из магазина, но все еще работать на вашем устройстве.
Права доступа
Самый опасный параметр - возможность "читать и изменять все данные на всех сайтах". Это разрешение следует предоставлять только надежным расширениям с проверенными разработчиками.
Блокировщики рекламы
Такие расширения традиционно требуют широких полномочий, что делает их удобной маской для вредоносных действий. Если вы ищете альтернативу uBlock Origin (который постепенно вытесняют), выбирайте проверенные решения, а не случайные аналоги.
Избыточные разрешения
Если расширение запрашивает слишком много прав без очевидной необходимости - удаляйте его. Также стоит избавиться от тех, которыми вы давно не пользуетесь, чтобы избежать будущих уязвимостей.
Будьте осторожны при установке. Количество скачиваний и положительных отзывов не всегда говорит о надежности.
Обновляйте антивирус. Даже если Google блокирует вредоносные расширения, лучше, если ваш антивирус выявит угрозу первым.
Используйте комплексную защиту. Ни один метод безопасности не является идеальным, поэтому сочетание антивируса, внимательности и регулярных проверок - лучший способ защитить ваши данные.
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