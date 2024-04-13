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Как избавиться от предубеждений, мешающих полноценно жить

Как избавиться от предубеждений (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

У каждого из нас есть персональные жизненные предубеждения, которые нам во многом сковывают руки и не позволят достигать желаемого. От них следует избавиться, если хотите жить полноценно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Ольги Голентовской в Instagram.

Что нужно знать о предубеждениях

Мышление способно невероятно искажать реальность, но люди редко умеют это замечать, а сразу принимают свои предположения за чистую правду, а дальше - тревожатся, раздражаются и огорчаются.

"Мышление может существенно изменять воспринятую нами информацию в процессе обработки. "Крючок" в том, что мы не улавливаем это изменение сразу. Как следствие появляются ошибки восприятия и ваши выводы о действительности могут быть далеки от правды. Однако, вы настолько верите своим мыслям, что не замечаете ловушки", - говорит Голентовская.

Как работают предупреждения (скриншот)

Десять наиболее распространенных типов предвзятого мышления

  • персонализация - все воспринимаете в свой адрес - "это все во мне проблема", "что-то со мной не так"

  • высокие стандарты - пристальное внимание к себе или другим, сосредотачиваетесь на недостатках

  • "ясновидение" - забегаете вперед и "знаете", как все сложится

  • черно-белое мышление - все воспринимаете очень категорично, не рассматриваете среднего значения - "лучшее всех, или никак"

  • катастрофизация - уверенность, что обязательно должно произойти что-то плохое

  • обязанность - уверенность, что все должно происходить по определенным образцам и нормам - "я должен это сделать, я должен, никак иначе"

  • "чтение мыслей других" - уверенность, что вы знаете о впечатлениях и мнениях других, не имея при этом никаких доказательств

  • чрезмерное обобщение - убеждены, что определенные обстоятельства происходят чаще, чем это есть на самом деле

  • клеите ярлыки - давать оценку на основе стереотипов, пристрастного отношения

  • эмоциональное мышление - используете эмоции в качестве аргументов

"Перед тем, как верить своим мнениям и выводам, убедитесь, что у вас есть доказательства для того, чтобы так рассуждать, от этого зависит ваша связь с реальностью", - говорит психолог.

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