Як позбутись упереджень, які заважають повноцінно жити

Що треба знати про упередження

Мислення здатне неймовірно спотворювати реальність, але люди рідко вміють це помічати, а одразу приймають свої припущення за чисту правду, а далі - тривожаться, дратуються й засмучуються.

"Мислення може суттєво змінювати сприйняту нами інформацію у процесі обробки. "Гачок" у тому, що ми не вловлюємо цю зміну одразу. Як наслідок з'являються помилки сприймання і ваші висновки про дійсність можуть бути далекими від правди. Проте, ви настільки вірите своїм думкам, що не помічаєте пастки", - каже Голентовська.

Як працюють упередження (скриншот)

Десять найпоширеніших типів упередженого мислення

персоналізація - все сприймаєте на свою адресу - "це все в мені проблема", "щось зі мною не так"

високі стандарти - прискіплива увага до себе або інших, зосереджуєтесь на недоліках

"яснобачення" - забігаєте наперед і "знаєте", як все складеться

чорно-біле мислення - все сприймаєте дуже категорично, не розглядаєте середнього значення - "найкраще, або ніяк"

катастрофізація - має впевненість, що обов'язково має статися щось погане

зобов'язаність - впевненість, що все має відбуватись за певними зразками та нормами - "я маю це зробити, я мушу, ніяк інакше"

"читання думок інших" - впевненість, що ви знаєте про враження та думки інших, не маючи при цьому жодних доказів

надмірне узагальнення - маєте переконання, що певні обставини відбуваються частіше, ніж це є насправді

клеїте ярлики - давати оцінку на основі стереотипів, упередженого ставлення

емоційне мислення - використовуєте емоції у якості аргументів

"Перед тим, як вірити своїм думкам і висновкам, переконайтеся, що маєте докази для того, щоб так міркувати, від цього залежить ваш зв'язок із реальністю", - говорить психолог.