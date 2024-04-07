Как научиться противостоять стрессу: три совета от психологов
Люди по-разному справляются со стрессом и трудностями. Некоторые могут стойко сносить все "удары жизни", а вот другие совершенно не способны справиться даже с малейшей эмоциональной нагрузкой.
О том, что формирует нашу способность противостоять стрессу и как развить эту суперсилу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Киевского Дворика в Instagram.
От чего зависит способность противостоять стрессу
"Один из основных факторов, влияющих на наши реакции - это резильентность. Ее также называют стрессоустойчивостью или психологической упругостью. Это своеобразный навигатор, который включается во время сложного жизненного события и помогает как можно эффективнее через него пройти", - говорят психологи.
Человек с высокой резильентностью может:
- быстро адаптироваться к необычным ситуациям и условиям
- "отпускать" события и людей, что помогает восстанавливаться после травматических событий
- обращаться за помощью, когда это нужно
- строить планы и придерживаться их
- управлять собственными эмоциями, насколько это возможно
"Думаем, вы согласитесь с тем, что резильентность - та черта, которая очень необходима украинцам сейчас," - говорят эксперты.
Как научиться противостоять стрессу
Старайтесь смотреть на стрессовые ситуации под другим углом: почти всегда из них есть здоровый выход. Тренируйтесь на небольших вызовах и не торопитесь: менять собственные реакции действительно сложно.
Сосредоточьтесь на том, чем вы реально можете управлять, если хотите ощущать больше контроля над жизнью. Возврат контроля даже над маленькими вещами и процессами способен дать вам ощущение безопасности и устойчивости.
Подумайте о системе поддержки. Это могут быть друзья, родные, терапевтическая группа или индивидуальные сеансы психотерапии. Важно иметь своих людей, с которыми вы можете искренне делиться переживаниями в атмосфере доверия и взаимопонимания.
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