Как избавиться от отеков на лице: ловите крутой лайфхак от косметолога (видео)

Отек лица являются частой косметической проблемой у многих женщин. Чтобы избавиться от нее, нужно наладить питьевой режим, а также делать лимфодренажные упражнения.

О том, как их выполнять, чтобы получить стабильный результат, объясняет косметолог Ольга Позднякова в Instagram.

Как избавиться от отеков на лице

Убрать отеки помогают лимфодренажные приемы. Их нужно делать утром, когда умываетесь.

Приложите ладони к лицу и проведите ими от центра к периферии, опускаясь к шее. Потом указательные пальцы прижмите к щекам в участке под глазами (как это показано на видео ниже) и проведите ими от центра к периферии. Повторяйте эти упражнения трижды.

Первую неделю делайте их через день, а затем два-три раза в неделю до достижения желаемого результата. Можно применять их и по необходимости, когда видите, что лицо отекло.

Что делать, чтобы отеки не появлялись

Придерживайтесь питьевого режима (пейте теплую воду на голодный желудок утром и в течение дня). Теплая вода выводит токсины из организма, ускоряет метаболизм, помогает в потере веса, улучшает кровообращение и замедляет процесс старения.

Не садитесь резко на диеты, можете с начала попробовать интервальное питание 10/14, оно поможет плавно приступить к разгрузке организма.

Больше гуляйте и добавляйте физические нагрузки, активность стимулирует умственную деятельность, поэтому занятия спортом быстрее разбудят мозг и подбодрят организм.

Высыпайтесь, ведь поздний сон крадет молодость.