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Трендовый лайфхак: как накрутить волосы без стайлера (видео)

Воскресенье 06 октября 2024 14:11
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Трендовый лайфхак: как накрутить волосы без стайлера (видео) Как сделать кудри (иллюстрация: pixabay.com)
Автор: Катерина Собкова

В интернете есть множество лайфхаков, которые пригодятся в той или иной ситуации. Например, за считаные минуты можно узнать, как выпрямить волосы в домашних условиях без утюжка, или же о том, как накрутить волосы без стайлера с помощью подручных средств.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу daria_piasta рассказывает, как сделать шикарную прическу с кудрявыми волосами, накрутив их на капроновые колготки.

Девушка поделилась в сети своим способом укладки без стайлеров и плоек, которые сильно портят волосы. Такую прическу лучше всего делать на ночь, потому что волосы зафиксируются, а локоны будут хорошо держаться.

Как накрутить волосы на колготки

1. Тщательно моем голову с шампунем, можно даже 2 раза.

2. Затем волосы нужно высушить примерно на 90%.

3. Разделяем волосы на две части по пробору.

4. Берем колготки и фиксируем их на макушке крабиком. Так, чтобы они свисали и словно разделяли волосы на две половинки.

5. Берем первую часть волос и уже ее разделяем на две половины. Так одна часть останется у лица, а другая за ним.

6. Накручиваем волосы крест-накрест. То есть часть волос, которая перед лицом, мы перекручиваем вокруг колготок в сторону затылка, а ту, что за ними, наоборот, к лицу.

7. Продолжаем, беря пряди по 3-4 см, делаем это поочередно до самого низа.

8. Также можно побрызгать волосы специальным средством, чтобы укладка лучше зафиксировалась, пенкой или просто водой.

9. В самом конце накрутку фиксируем мягкой резинкой. Это нужно для того, чтобы не передавливать кончики волос.

10. Затем проделываем то же самое со второй частью.

11. Фиксируем обе части сзади и засовываем под колготы - должна получиться шапочка.

А вот и результат, который должен получиться.

Ранее мы рассказали, когда можно и нельзя идти к парикмахеру в октябре 2024 года.

Также узнайте, в какие трендовые цвета красить волосы этой осенью.

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