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Как вернуть прохладу в квартиру: 5 идей улучшить циркуляцию воздуха

Дома очень душно? Есть способы исправить это (фото: Pixabay.com)
Автор: Феликс Коркин

Дома очень душно, хотя окна открыты? Летом это особенно неприятно. Бывает даже так, что на улице - прохлада, а дома - духота. Но есть несколько простых путей изменить ситуацию к лучшему.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 самых эффективных и простых способов вернуть в ваше жилище свежий воздух.

Используйте потолочные вентиляторы

Потолочные вентиляторы отлично улучшают циркуляцию воздуха и являются экономичным решением для поддержания комфортной температуры. Хотя вентиляторы не охлаждают воздух, они равномерно распределяют его по комнате, создавая охлаждающий эффект летом и выталкивая теплый воздух зимой.

В теплые месяцы потолочные вентиляторы должны вращаться против часовой стрелки, а в холодные - по часовой стрелке.

Переставьте мебель

Размещение мебели оказывает значительное влияние на циркуляцию воздуха. Большая мебель, такая как диваны и шкафы, может препятствовать потоку воздуха. Располагайте предметы так, чтобы они не блокировали вентиляционные проемы, окна или двери. Оставляйте достаточно пространства между мебелью и стенами, чтобы обеспечить свободное движение воздуха.

Используйте увлажнители и осушители

Застоявшийся воздух может свидетельствовать о чрезмерной или недостаточной влажности в вашем доме. Увлажнитель добавит влаги в воздух, что полезно в зимний период, когда воздух особенно сухой. Если воздух в вашем доме влажный и удушающий, осушитель поможет удалить лишнюю влагу. Оба устройства способствуют фильтрации и циркуляции воздуха в вашем доме.

Увлажнитель воздуха может не только улучшить качество воздуха, но и ароматизировать его (фото: Freepik.com)

Очищайте и разблокируйте вентиляционные отверстия

Пыль, мусор и аллергены могут накапливаться в воздуховодах, ограничивая циркуляцию воздуха и влияя на качество воздуха в помещении. Заблокированные или грязные вентиляционные отверстия понижают циркуляцию воздуха и ухудшают качество воздуха.

Регулярно проверяйте, чтобы вентиляционные отверстия и решетки были открытыми. Убедитесь, что занавеси, мебель и другие предметы не блокируют их. Также следует заказывать периодическую очистку вентиляционных отверстий у квалифицированных специалистов для обеспечения их эффективной работы.

Создайте перекрестную вентиляцию

Если у вас есть два окна, расположенные друг против друга, вы можете обеспечить перекрестную вентиляцию, просто открыв их. Воздух будет входить через одно окно и выходить через другое.

Если нет природного потока воздуха, используйте вентиляторы для его усиления. Разместите коробочный вентилятор перед одним из окон, чтобы он выталкивал воздух наружу, а другой вентилятор на противоположном окне, чтобы он втянул прохладный воздух внутрь. Это поможет улучшить циркуляцию воздуха в помещении.

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При написании материала использовались следующие источники: издания Forbes Home, Better Homes and Gardens.

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