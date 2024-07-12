Как пережить жару без кондиционера и избежать теплового удара: советы врача

В Украине начинается неделя экстремальной жары, которая станет вызовом для здоровья многих людей. При отключении света кондиционеры и вентиляторы в домах украинцев не пригодятся.

Какие проблемы со здоровьем могут быть из-за жары и как распознать тепловой удар, в комментарии РБК-Украина рассказала главный терапевт медицинской сети "Добробут" Ирина Левада .

Кто рискует иметь проблемы со здоровьем из-за жары

Жара влияет на здоровье всех людей, но некоторым следует обращать особое внимание на свое самочувствие в этот период. По словам Ирины Левады, в группе риска иметь негативные последствия для здоровья:

дети;

люди почтенного возраста;

беременные;

те, кто занимается физическим трудом на открытом пространстве (например, делают дороги).

"Жара – это вызов здоровью. Ведь если температура окружающей среды равна или превышает нашу температуру тела, то механизмы терморегуляции выключаются. И тогда может наступить тепловой удар", - объясняет она.

Фото: Работники на открытом пространстве – в группе риска (gettyimages.com)

Какие симптомы свидетельствуют о тепловом ударе

Врач приводит симптомы теплового удара, которые следует учитывать:

увеличивается температура тела до 40-41 градусов;

возникает покраснение кожи;

когда возникает сухость кожи, то есть потоотделение прекращается;

может быть сильная жажда;

слабость;

повышенная частота дыхания;

повышенная частота пульса;

головокружение;

мышечные судороги;

агрессия.

"Если человек это в себе что-то замечает, может это оценить, то лучший вариант - оказать себе какую-то помощь. Если вы находитесь на открытом пространстве, то нужно зайти туда, где могут работать кондиционеры даже при отключении света - например, в торговый центр. Если есть остановка транспорта с каким-нибудь накрытием, нужно зайти в тень. Или в больницу, если есть рядом", – объясняет специалист.

Что делать, если человеку нездоровится от жары дома

Если эти симптомы человек испытывает дома, следует:

взять мокрую простыню и обернуться;

принять прохладный душ, если в кране есть вода;

положить хладобоксы в места максимального потоотделения – на шею, под мышки, в пах.

"Если все совсем плохо, в частности, повышение температуры тела до 40-41 градусов, то необходимо вызвать неотложную помощь и не рисковать. Потому что тепловой удар имеет три стадии, и на третьей возникает угроза для жизни, когда может быть падение артериального давления и абсолютное расстройство терморегуляции", – предупреждает специалист.

Ирина Левада советует: нужно пить очень много простой воды и воды с электролитами (например, воду "РеО"), потому что с потоотделением выходят так называемые "соли" из организма. Зимой потребность организма – 30 мл воды на 1 кг массы тела, а летом – 40 мл на 1 кг массы.

Фото: В жару нужно пить больше воды (gettyimages.com)

"Но не злоупотреблять кофе, крепким чаем, алкоголем и курением, потому что это все действительно плохо влияет на организм. Людям физического труда стоит его ограничить. Также в жару могут плохо повлиять на здоровье регулярные физические нагрузки, например, занятия в фитнес- центре", - предостерегает медик.

Также не стоит сразу садиться в раскаленное на солнце авто – нужно завести двигатель, включить кондиционер и подождать, пока салон остынет, а потом ехать.

"В жару очень важно правильно выбирать одежду. В частности, синтетические ткани могут влиять на тело очень негативно, они практически останавливают теплообмен, поэтому желательно одеваться в легкие натуральные ткани даже дома", - обращает внимание специалист.

Учитывать риски теплового удара следует и тем, кто летом планирует путешествия в южные страны, где жара еще более мощная, чем в Украине.

"Нужно быть очень осторожными, потому что мы принадлежим к европеоидной расе, и мы генетически и исторически не привыкли к столь высоким температурам воздуха. Наш организм очень плохо переносит жару", - предостерегает она.