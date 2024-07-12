Как пережить жару без кондиционера и избежать теплового удара: советы врача
В Украине начинается неделя экстремальной жары, которая станет вызовом для здоровья многих людей. При отключении света кондиционеры и вентиляторы в домах украинцев не пригодятся.
Какие проблемы со здоровьем могут быть из-за жары и как распознать тепловой удар, в комментарии РБК-Украина рассказала главный терапевт медицинской сети "Добробут" Ирина Левада.
Кто рискует иметь проблемы со здоровьем из-за жары
Жара влияет на здоровье всех людей, но некоторым следует обращать особое внимание на свое самочувствие в этот период. По словам Ирины Левады, в группе риска иметь негативные последствия для здоровья:
- дети;
- люди почтенного возраста;
- беременные;
- те, кто занимается физическим трудом на открытом пространстве (например, делают дороги).
"Жара – это вызов здоровью. Ведь если температура окружающей среды равна или превышает нашу температуру тела, то механизмы терморегуляции выключаются. И тогда может наступить тепловой удар", - объясняет она.
Фото: Работники на открытом пространстве – в группе риска (gettyimages.com)
Какие симптомы свидетельствуют о тепловом ударе
Врач приводит симптомы теплового удара, которые следует учитывать:
- увеличивается температура тела до 40-41 градусов;
- возникает покраснение кожи;
- когда возникает сухость кожи, то есть потоотделение прекращается;
- может быть сильная жажда;
- слабость;
- повышенная частота дыхания;
- повышенная частота пульса;
- головокружение;
- мышечные судороги;
- агрессия.
"Если человек это в себе что-то замечает, может это оценить, то лучший вариант - оказать себе какую-то помощь. Если вы находитесь на открытом пространстве, то нужно зайти туда, где могут работать кондиционеры даже при отключении света - например, в торговый центр. Если есть остановка транспорта с каким-нибудь накрытием, нужно зайти в тень. Или в больницу, если есть рядом", – объясняет специалист.
Что делать, если человеку нездоровится от жары дома
Если эти симптомы человек испытывает дома, следует:
- взять мокрую простыню и обернуться;
- принять прохладный душ, если в кране есть вода;
- положить хладобоксы в места максимального потоотделения – на шею, под мышки, в пах.
"Если все совсем плохо, в частности, повышение температуры тела до 40-41 градусов, то необходимо вызвать неотложную помощь и не рисковать. Потому что тепловой удар имеет три стадии, и на третьей возникает угроза для жизни, когда может быть падение артериального давления и абсолютное расстройство терморегуляции", – предупреждает специалист.
Ирина Левада советует: нужно пить очень много простой воды и воды с электролитами (например, воду "РеО"), потому что с потоотделением выходят так называемые "соли" из организма. Зимой потребность организма – 30 мл воды на 1 кг массы тела, а летом – 40 мл на 1 кг массы.
Фото: В жару нужно пить больше воды (gettyimages.com)
"Но не злоупотреблять кофе, крепким чаем, алкоголем и курением, потому что это все действительно плохо влияет на организм. Людям физического труда стоит его ограничить. Также в жару могут плохо повлиять на здоровье регулярные физические нагрузки, например, занятия в фитнес- центре", - предостерегает медик.
Также не стоит сразу садиться в раскаленное на солнце авто – нужно завести двигатель, включить кондиционер и подождать, пока салон остынет, а потом ехать.
"В жару очень важно правильно выбирать одежду. В частности, синтетические ткани могут влиять на тело очень негативно, они практически останавливают теплообмен, поэтому желательно одеваться в легкие натуральные ткани даже дома", - обращает внимание специалист.
Учитывать риски теплового удара следует и тем, кто летом планирует путешествия в южные страны, где жара еще более мощная, чем в Украине.
"Нужно быть очень осторожными, потому что мы принадлежим к европеоидной расе, и мы генетически и исторически не привыкли к столь высоким температурам воздуха. Наш организм очень плохо переносит жару", - предостерегает она.
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