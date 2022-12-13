Как вернуть объем пуховика после стирки: пошаговая инструкция

Как правильно стирать и сушить пуховик

Верхнюю одежду с пуховым наполнением следует стирать при температуре 30-40°C с отжимом не более 500-600 оборотов.

Важно не переборщить с моющим средством, иначе будет трудно его выполоскать. Также не советуют добавлять кондиционер.

Обязательно в барабан машинки нужно бросать магнитные или теннисные мячики. Они не позволят пуху сбиться в клубки.

Сушите пуховик лучше всего развесив на плечики, разгладьте рукава и воротник. Взбейте руками пух в нижней части. Не следует оставлять его близко к обогревателю, пусть сохнет при комнатной температуре.

Храните пуховик в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Как вернуть объем пуховика после стирки

Несколько простых подручных средств помогут избавиться от клубков пуха, которые могут образовываться после стирки.

Теннисные мячики. Если сразу после стирки видите, что у пуховика уже есть клубки пуха, то помогут теннисные мячики. Положите 4-5 штук в стиральную машинку вместе с верхней одеждой и выставьте на позицию отжим на небольших оборотах.

При движении барабана мячики разобьют пух. После процедуры аккуратно расправьте наполнитель и оставьте сушиться.

Важно, чтобы мячики были именно для большого тенниса - они тяжелые и плотные.

Палка. Если пуховик уже высох после стирки, то попробуйте разбить большую грудь пуха с помощью палки. Может подойти ручка швабры, главное, чтобы та была гладкая, иначе можете повредить верхнюю одежду.

Аккуратно ударяйте палкой по пуховику, равномерно проходя по всей поверхности. Периодически расправляйте пух руками.

Пылесос. Еще одним надежным способом избавиться от клубков пуха - использование пылесоса. Положите пуховик в вакуумный пакет и с помощью пылесоса откачайте оттуда весь воздух.

Тогда извлеките пуховик и несколько раз резко встряхните. Весь пух должен равномерно распределиться.