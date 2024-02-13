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Как не попасть на крючок мошенников в сети во время войны: что важно знать

Вторник 13 февраля 2024 09:54
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Как не попасть на крючок мошенников в сети во время войны: что важно знать Как не стать жертвой мошенников (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Каждый раз мошенники придумывают новые способы обмана, а во время войны они активизировались еще больше. Вы, наверное, наталкивались на страницы в соцсетях, где предлагают помощь украинцам в затруднении, получали ли сообщения о начислении денежной помощи, которую не оформляли.

Как не стать жертвой мошенников, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Минсоцполитики Украины.

Как не стать жертвой обмана мошенников

Поэтому первое и самое важное правило: ни при каких обстоятельствах не разглашайте никому следующие данные:

  • трехзначный номер на обороте банковской карты и пин-код к ней;
  • пароль к интернет-банкингу;
  • коды банков и мобильных операторов;
  • пароли в электронную почту, аккаунты в соцсетях и учетные записи.

Кроме того, не переходите по незнакомым и подозрительным ссылкам, а тем более – не вводите на страницах, куда они ведут, реквизиты платежных карт. Проверяйте, действительно ли вы пользуетесь официальным приложением банка.

  • Прежде чем ввести в любую форму данные своей платежной карты или пароли в онлайн-банкинг, проверьте адрес необходимого ресурса, ведь любые отличия могут свидетельствовать о том, что вы оказались на фишинговом сайте.
  • Если необходимо перейти на сайт компании, адрес которого вы получили в ссылке, введите в поисковике название необходимого сайта и только тогда переходите на веб-ресурс.

Обращайте внимание на протокол сайта

http – это ненадежный протокол, это значит, что сайтом пользоваться нельзя
https – нужно продолжить проверку сайта

Для проверки ссылок и сайтов вы можете пользоваться этим сервисом.

Как не попасть на крючок мошенников в сети во время войны: что важно знать

Ранее украинцев предупреждали о новой мошеннической схеме через СМС-ки .

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