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Як не потрапити на гачок шахраїв у мережі під час війни: що важливо знати

Вівторок 13 лютого 2024 09:54
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Як не потрапити на гачок шахраїв у мережі під час війни: що важливо знати Як не стати жертвою шахраїів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Щоразу шахраї вигадують нові способи обману, а в час війни вони активізувалися ще більше. Ви, мабуть, натрапляли ви на сторінки в соцмережах, де пропонують допомогу українцям у скруті, чи отримували повідомлення про нарахування грошової допомоги, яку не оформлювали.

Як не стати жертвою шахраїв, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Мінсоцполітики України.

Як не стати жертвою обману шахраїв

Тож найперше і найважливіше правило: за жодних обставин не розголошуйте нікому такі дані:

  • тризначний номер на звороті банківської картки та пін-код до неї;
  • пароль до інтернет-банкінгу;
  • коди банків та мобільних операторів;
  • паролі до е-пошти, акаунтів у соцмережах та облікових записів.

Крім того, не переходьте за незнайомими й підозрілими посиланнями, а тим більше – не вводьте на сторінках, куди вони ведуть, реквізити платіжних карток. Перевіряйте, чи дійсно ви користуєтеся офіційним застосунком банку.

  • Перш ніж ввести в будь-яку форму дані своєї платіжної картки або паролі до онлайн-банкінгу, перевірте адресу необхідного ресурсу, адже будь-які відмінності можуть свідчити про те, що ви опинилися на фішинговому сайті.
  • Якщо необхідно перейти на сайт компанії, адресу якого ви отримали в посиланні, введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.

Звертайте увагу на протокол сайту

http – це ненадійний протокол, це означає, що сайтом користуватися не можна
https – потрібно продовжити перевірку сайту

Для перевірки посилань і сайтів ви можете скористатися цим сервісом.

Як не потрапити на гачок шахраїв у мережі під час війни: що важливо знати

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