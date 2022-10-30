Как справиться с усталостью осенью: верните себе силы и энергию

Кроме постоянного напряжения, чрезмерных нагрузок и стрессов, есть еще много вполне простых причин, почему вы лишены энергии.

Вы пьете мало воды. Даже небольшое обезвоживание в 2-3% способно снизить в разы уровень нашей энергии. Дегидратация приводит к уменьшению объема крови, она становится гуще, сердце начинает работать усерднее, чтобы ее перекачать. А значит кислород и питательные вещества будут медленнее поступать к разным частям тела.

Как исправить? Пейте достаточное количество воды ежедневно. Определите вашу собственную норму (от 2 до 3 литров) и следите за количеством жидкости.

Вы мало двигаетесь и занимаетесь спортом. Осенью темп жизни немного замедляется и заставить себя выйти на ежедневную прогулку в холод и дождь значительно труднее. Неудовлетворительное самочувствие и осеннее настроение приводят к тому, что вы начинаете откладывать ежедневные физические упражнения на завтра.

Как исправить? Договоритесь с собой, что будете делать упражнения хотя бы 3-4 раза в неделю по 20-30 минут. От прогулок отказывайтесь только, если дождь стоит стеной. В остальные дни - 20-30 минут на свежем воздухе значительно улучшат ваше самочувствие и добавят сил.

Регулярные упражнения делают вас сильнее, выносливее, укрепляют сердечно-сосудистую системы. Потому, как только вам захочется упасть в одеяло и подушки, встаньте и обойдите хотя бы вокруг своего дома.

Дефицит железа. Нехватка железа в организме делает нас вялыми, раздражительными, она приводит к замедлению концентрации и внимания.

Как исправить? Добавьте в свой рацион продукты с железом - печень, фасоль, яйца, темно-зеленые листовые овощи, орехи.

Вы пропускаете завтрак. В теплое время аппетит плотно связан с погодными условиями - и в жару хотелось только пить. А вот в холодное время очень важно соблюдать нормальный режим и обязательно завтракать - это ваш запас энергии почти на весь день.

Как исправить? Правильный завтрак запускает метаболические процессы в организме и дает нужный заряд сил. Поэтому обязательно завтракайте и включите продукты из цельнозерновой группы, простые белки и здоровые жиры. Яйца, тосты с рыбой, овсянка - на ваш выбор.

Вы неправильно питаетесь. В холода очень хочется съесть что-то более калорийное, жирное, сладкое. А значит, в рацион попадает много продуктов с сахаром и быстрыми углеводами. У таких продуктов высокий гликемический индекс и они быстро повышают уровень сахара в крови. А потом этот уровень также быстро падает, буквально через 2-3 часа. Постоянные скачки сахара приводят к чувству усталости в течение дня.

Как исправить? Пересмотрите свой рацион. Уберите вредную пищу и замените ее чем-то более полезным и не менее вкусным. Отлично подойдет курица, рис, рыба, картофель, салаты, фрукты.

Нехватка витамина Д. Летом мы проводим намного больше времени на свежем воздухе и под лучами солнца, а значит получаем достаточно витамина Д. Осенью солнца мало, а лишний раз выходить на холодную и мокрую улицу нам не хочется. Нехватка витамина Д дает ощущение усталости и в целом неблагоприятно действует на организм.

Как исправить? Используйте каждый солнечный день, чтобы побыть на свежем воздухе. Регулярно проветривайте помещения и старайтесь ежедневно выходить на прогулку - это обеспечит кислородом клетки мозга и улучшит самочувствие.

Особенно это важно сейчас, когда нам приходится довольно долго находиться в темноте, без электроэнергии.

Также можно проконсультироваться с врачом и сделать анализ, который покажет, нужно ли вам дополнительно принимать витамины или нет.

Вы не бережете себя от стресса. В нынешнее время мы просыпаемся с новостями и засыпаем вместе с ними. И не даем себе отдыха даже в выходные. Это нарушает наш сон, биоритмы и расшатывает нервную систему. А значит - мы чаще чувствуем себя разбитыми и уставшими.

Как исправить? Не работайте в выходные дни или в отпуске, не решайте рабочие вопросы перед сном и рано утром, сразу после пробуждения. Не читайте почту, новости, не смотрите перед сном эмоциональные ролики, фильмы и передачи.

Подсвеченные экраны планшета, ноутбука, телефона нарушают суточный биоритм и подавляет выработку мелатонина - гормона, который отвечает за фазы сна и бодрствования. Отложите все гаджеты за 1-2 часа до сна.

Слишком много кофеина. Мы привыкаем взбадривать свой организм кофе или крепким чаем. И порой за день успеваем выпить до 8-10 чашек напитков с кофеином. А это нарушает режим сна, так как кофеин блокирует выработку аденозина, который должен накопиться за день и вызвать сон.

Как исправить? Ограничьте себя тремя чашками кофе в день и последнюю выпивайте не позже, чем за 6 часов до отхода ко сну. После 18:00 пейте только фруктовые и травяные чаи, которые не возбуждают нервную систему.

Вы отсыпаетесь в выходные за всю неделю. В воскресенье (или субботу) вы пытаетесь отоспаться за всю неделю и спите более 12 часов. Потом весь день ходите в состояние разбитости и в ночь на понедельник не можете уснуть. Утром встаете снова не отдохнувшими и начинаете снова накапливать усталость в течение недели.

Как исправить? Позвольте себе в выходной поспать дольше максимум на 1 час. Если организм будет требовать дополнительного отдыха - поспите немного днем или полежите час с книгой. А вечером лягте спать на один час раньше - утром в понедельник вы почувствуете себя бодрее.