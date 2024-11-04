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Как почистить потемневшее серебро: 5 простых лайфхаков

Понедельник 04 ноября 2024 13:57
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Как почистить потемневшее серебро: 5 простых лайфхаков Потемневшее серебро легко почистить (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Из серебра делали украшения давно и этот материал до сих пор остается популярным выбором для изготовления цепочек, сережек и колец. Со временем любимые украшения начинают тускнеть и темнеть - но существуют способы почистить серебро дома.

РБК-Украина (проект Styler) собрала советы о том, как почистить украшения из серебра в домашних условиях.

Зубная паста

Использовать зубную пасту - самый распространенный способ очистки серебра дома. Однако использовать можно только неабразивную и негелевую. Чтобы почистить серебро зубной пастой, советуют сделать следующее:

  • выдавите небольшое количество средства на клочок мягкой ткани
  • нанесите зубную пасту на серебро круговыми движениями
  • отполируйте изделия, чтобы очистить от потускнений
  • подождите 5 минут, а затем смойте зубную пасту водой

После этой процедуры серебро будет чистым и блестящим, как новое.

Кукурузная мука и вода

Если серебряные изделия потеряли блеск, для очистки и полировки можно использовать кукурузную муку или крахмал, которые нужно смешать с водой до консистенции пасты.

Нанесите смесь на серебряное изделие, подождите полного высыхания, а затем отполируйте поверхность мягкой тканью. Это поможет избавиться от потускнений и вернуть серебряным изделиям блеск.

Уксус и сода

Хотя этот метод не следует использовать для очистки антикварных серебряных изделий, отмечают, что это действенный способ восстановить блеск и сияние украшений и столовых принадлежностей из серебра 925 пробы. Чтобы почистить серебро уксусом и содой, советуют:

  • положить серебряные изделия в миску и залить их белым дистиллированным уксусом
  • всыпать пищевую соду в пропорции 4 ст. л. соды на стакан уксуса
  • оставить серебро в смеси на 1 час

После этого промойте серебряные изделия чистой водой и тщательно протрите мягкой хлопчатобумажной тканью.

Алюминиевая фольга и стиральный порошок

Этот способ советуют использовать для очищения слегка потускневшего столового серебра или серебряных украшений. Сначала нужно застелить миску алюминиевой фольгой и наполнить посуду горячей водой.

Влейте столовую ложку жидкого стирального порошка и хорошо размешайте смесь. Опустите серебряные изделия в миску и оставьте их на минуту. Извлеките серебро, промойте теплой водой и положите на бумажное полотенце, чтобы убрать жидкость.

Алюминиевая фольга и пищевая сода

Алюминиево-содовая ванна достаточно эффективна, когда нужно почистить более одной вещи или большие предметы - например, серебряные столовые приборы. Но категорически не следует использовать такой способ для очистки серебряных украшений с драгоценными камнями.

Дно большой формы для выпечки следует застелить алюминиевой фольгой, блестящей стороной вверх. Необходимо использовать только керамическую или стеклянную посуду, чтобы избежать химических реакций с металлом.

Наполните посуду кипятком и добавьте пищевую соду в количестве 2/5 ст. л. соды на 1 литр воды. Потускневшее серебро нужно погрузить в раствор на 15 секунд, а затем высушить на бумажном полотенце.

Кстати, раньше мы писали о 10 способах избавиться от любых запахов с помощью чайных пакетиков.

А также рассказывали об 11 способах использования соли в уборке.

При написании материала использовались следующие источники: блог "The Happy House Cleaning", издание "Sante plus".

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