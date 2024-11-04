Как почистить потемневшее серебро: 5 простых лайфхаков
Из серебра делали украшения давно и этот материал до сих пор остается популярным выбором для изготовления цепочек, сережек и колец. Со временем любимые украшения начинают тускнеть и темнеть - но существуют способы почистить серебро дома.
РБК-Украина (проект Styler) собрала советы о том, как почистить украшения из серебра в домашних условиях.
Зубная паста
Использовать зубную пасту - самый распространенный способ очистки серебра дома. Однако использовать можно только неабразивную и негелевую. Чтобы почистить серебро зубной пастой, советуют сделать следующее:
- выдавите небольшое количество средства на клочок мягкой ткани
- нанесите зубную пасту на серебро круговыми движениями
- отполируйте изделия, чтобы очистить от потускнений
- подождите 5 минут, а затем смойте зубную пасту водой
После этой процедуры серебро будет чистым и блестящим, как новое.
Кукурузная мука и вода
Если серебряные изделия потеряли блеск, для очистки и полировки можно использовать кукурузную муку или крахмал, которые нужно смешать с водой до консистенции пасты.
Нанесите смесь на серебряное изделие, подождите полного высыхания, а затем отполируйте поверхность мягкой тканью. Это поможет избавиться от потускнений и вернуть серебряным изделиям блеск.
Уксус и сода
Хотя этот метод не следует использовать для очистки антикварных серебряных изделий, отмечают, что это действенный способ восстановить блеск и сияние украшений и столовых принадлежностей из серебра 925 пробы. Чтобы почистить серебро уксусом и содой, советуют:
- положить серебряные изделия в миску и залить их белым дистиллированным уксусом
- всыпать пищевую соду в пропорции 4 ст. л. соды на стакан уксуса
- оставить серебро в смеси на 1 час
После этого промойте серебряные изделия чистой водой и тщательно протрите мягкой хлопчатобумажной тканью.
Алюминиевая фольга и стиральный порошок
Этот способ советуют использовать для очищения слегка потускневшего столового серебра или серебряных украшений. Сначала нужно застелить миску алюминиевой фольгой и наполнить посуду горячей водой.
Влейте столовую ложку жидкого стирального порошка и хорошо размешайте смесь. Опустите серебряные изделия в миску и оставьте их на минуту. Извлеките серебро, промойте теплой водой и положите на бумажное полотенце, чтобы убрать жидкость.
Алюминиевая фольга и пищевая сода
Алюминиево-содовая ванна достаточно эффективна, когда нужно почистить более одной вещи или большие предметы - например, серебряные столовые приборы. Но категорически не следует использовать такой способ для очистки серебряных украшений с драгоценными камнями.
Дно большой формы для выпечки следует застелить алюминиевой фольгой, блестящей стороной вверх. Необходимо использовать только керамическую или стеклянную посуду, чтобы избежать химических реакций с металлом.
Наполните посуду кипятком и добавьте пищевую соду в количестве 2/5 ст. л. соды на 1 литр воды. Потускневшее серебро нужно погрузить в раствор на 15 секунд, а затем высушить на бумажном полотенце.
Кстати, раньше мы писали о 10 способах избавиться от любых запахов с помощью чайных пакетиков.
А также рассказывали об 11 способах использования соли в уборке.
При написании материала использовались следующие источники: блог "The Happy House Cleaning", издание "Sante plus".