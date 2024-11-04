Як почистити потемніле срібло: 5 простих лайфхаків
Зі срібла робили прикраси віддавна і цей матеріал досі залишається популярним вибором для виготовлення ланцюжків, сережок та перснів. З часом улюблені прикраси починають тьмяніти та темніти - але існують способи почистити срібло вдома.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало поради про те, як почистити прикраси зі срібла в домашніх умовах.
Зубна паста
Використати зубну пасту - найпоширеніший спосіб очищення срібла вдома. Однак використовувати можна лише неабразивну та негелеву. Щоб почистити срібло зубною пастою, радять зробити наступне:
- видавіть невелику кількість засобу на клаптик м'якої тканини
- нанесіть зубну пасту на срібло круговими рухами
- відполіруйте вироби, щоб очистити від потьмяніння
- зачекайте 5 хвилин, а потім змийте зубну пасту водою
Після цієї процедури срібло буде чистим і блискучим, наче нове.
Кукурудзяне борошно і вода
Якщо срібні вироби втратили блиск, для очищення та полірування можна використати кукурудзяне борошно або крохмаль, які треба змішати з водою до консистенції пасти.
Нанесіть суміш на срібний виріб, зачекайте повного висихання, а потім відполіруйте поверхню м'якою тканиною. Це допоможе позбутися потьмяніння та повернути срібним виробам блиск.
Оцет і сода
Хоча цей метод не слід використовувати для очищення антикварних срібних виробів, зазначають, що це дієвий спосіб відновити блиск і сяйво прикрас і столового приладдя зі срібла 925 проби. Щоб почистити срібло оцтом та содою, радять:
- покласти срібні вироби в миску і залити їх білим дистильованим оцтом
- всипати харчову соду в пропорції 4 ст. л. соди на склянку оцту
- залишити срібло в суміші на 1 годину
Після цього промийте срібні вироби чистою водою і ретельно витріть м'якою бавовняною тканиною.
Алюмінієва фольга та пральний порошок
Цей спосіб радять використовувати для очищення злегка потьмянілого столового срібла або срібних прикрас. Спочатку потрібно застелити миску алюмінієвою фольгою і наповнити посуд гарячою водою.
Влийте столову ложку рідкого прального порошку і добре розмішайте суміш. Опустіть срібні вироби в миску і залиште їх на хвилину. Вийміть срібло, промийте теплою водою і покладіть на паперовий рушник, щоб прибрати рідину.
Алюмінієва фольга і харчова сода
Алюмінієво-содова ванна доволі ефективна, коли потрібно почистити більше однієї речі або великі предмети - наприклад, срібні столові прилади. Але категорично не слід використовувати такий спосіб для очищення срібних прикрас з дорогоцінними каменями.
Дно великої форми для випікання слід застелити алюмінієвою фольгою, блискучою стороною догори. Необхідно використовувати лише керамічний або скляний посуд, щоб уникнути хімічних реакцій з металом.
Наповніть посуд окропом і додайте харчову соду в кількості 2/5 ст. л. соди на 1 літр води. Потьмяніле срібло потрібно занурити у розчин на 15 секунд, а потім висушити на паперовому рушнику.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: блог "The Happy House Cleaning", видання "Sante plus".