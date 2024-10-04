11 способов использовать соль в уборке

Соль - необходимый продукт на любой кухне и самая простая приправа. Но, благодаря своей способности поглощать воду, соль прекрасно подходит для уборки дома.

Удалить жирные пятна с разделочной доски

Соль в сочетании с лимонным соком можно использовать для очистки разделочной доски. Просто насыпьте соль на доску, затем разрежьте лимон пополам и потрите столешницу.

Оставьте соль на ночь, а утром протрите доску тряпкой, смоченной в теплой воде. Те же результаты можно достичь, сделав пасту из лимонного сока и соли.

Очистить чугунную кастрюлю или сковородку

Соль может не казаться абразивной, но на самом деле она достаточно действенна. Если у вас грязная или жирная посуда, насыпьте столько соли, чтобы слегка покрыть дно кастрюли.

Затем очистьте посуду влажной губкой или щеткой. Смойте соль и вымойте посуду горячей водой с моющим средством. Хотя соль отлично очищает чугунные сковородки, не используйте ее на антипригарных поверхностях, иначе вы можете разрушить покрытие.

Почистить ванну

Любые натуральные продукты с лимонной кислотой творят чудеса в сочетании с чистящей солью, а поскольку лимонная кислота убивает бактерии, соль и лимон идеальны для избавления ванной комнаты от плесени и мыльных потеков.

Посыпьте ванную солью, разрежьте пополам лимон среднего размера и потрите поверхность. После этого останется только смыть соль.

Предотвратить появление плесени на душевой шторке

Соль также может предотвратить образование плесени на пластиковой шторке для душа. Для этого рекомендуют высыпать полстакана соли в ведро с 3,7 л воды и замочить душевую шторку в растворе в час. Чтобы предотвратить появление плесени, советуют повторять процедуру ежемесячно.

Отмыть пятна от кофе с чашек

Если вы любите кофе, то наверняка замечали темные кольца или коричневое дно в вашей любимой чашке. Однако немного соли и воды могут вывести эти пятна. Просто намочите внутреннюю часть чашки водой, затем насыпьте в нее 1 ст. л. соли и потрите губкой.

Очистить пол и плитку

Абразивная текстура соли помогает отчистить всевозможные загрязнения на полу. Для этого пригоршню соли нужно растворить в 1,5 л горячей воды. Этот раствор можно использовать как основное средство для чистки плитки, плиточных швов и других твердых поверхностей.

Однако не используйте этот метод на мраморном полу, поскольку зерна соли слишком грубы и могут повредить материал.

Почистить духовку от жира

Пока духовка еще теплая, посыпьте масляные пятна солью и оставьте на время. Соль облегчит соскабливание липкой грязи со стенок духовки. Когда духовка остынет, соскребите затвердевший соленый налет пластиковым скребком.

Если духовка холодная, ее также можно почистить солью. Просто сбрызните водой засохшую грязь, посыпьте ее солью и соскребите жир.

Помыть холодильник

Соль можно использовать для тщательной очистки полок холодильника. Просто насыпьте одинаковое количество соли и пищевой соды на влажную губку и протрите внутреннюю поверхность холодильника

Удалить пятна от вина

Соль обладает поглощающими свойствами, поэтому может впитать красный краситель вина и облегчить удаление пятна. Для этого рекомендуют посыпать пятно солью, подождать 2-3 минутки, а потом промыть участок с пятном под прохладной водой.

Стереть пятна от воды

Пятна от воды на дереве можно убрать с помощью пасты из 1 ч. л. соли и несколько капель воды. Осторожно вотрите пасту в кольцо мягкой тканью, пока она не исчезнет. После этого нанесите полироль для мебели.

Сделать универсальное чистящее средство кухни

Смешайте в миске одинаковые части соли и уксуса и перелейте в бутылку с распылителем. Перед тем, как распылить средство на столешнице, столе или поверхности на кухне или в ванной, встряхните бутылку. После того как вы разбрызгаете средство, сотрите его влажной губкой.

Промойте губку и протрите еще раз, чтобы удалить чистящее средство. Если грязь старая, посыпьте соль прямо на влажную губку. Затем протрите поверхность, пока она не станет чистой.