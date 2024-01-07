Как начать 2024 год, чтобы он был успешным: Андре Тан поделился советами

Украинский дизнайнер и модельер Андре Тан дал советы, как начать год, чтобы он был успешным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Правила успеха в Новом году

Первое, что советует сделать дизайнер в начале года, чтобы реализовать все запланированное - это очистить пространство.

Если у вас, говорит он, много хлама и ненужных вещей, то денежная энергия "не сможет нормально циркулировать по вашему помещению. Это своеобразные энергоблоки. А пыль символизирует бедность".

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Важно также поставить цели в год, ведь планирование всегда приносит результат.

Андре Тан призывает изменить свой образ.

"Любые изменения начинаются с себя. Купите одежду, которая вам нравится, сделайте стрижку - не бойтесь перемен! Когда вы будете смотреть в зеркало и себе нравиться, у вас будет больше уверенности и мотивации двигаться вперед. Экспериментируйте", - подчеркнул он.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

По словам модельера, обязательно нужно избавиться от того, что расстраивает. Это может касаться работы, абьюзивных отношений и стресса.

Советует звезда получить новые навыки. Возможно они станут вашим хобби и будут приносить как удовольствие, так и деньги в дальнейшем.

Последний совет дизайнера, конечно же, касается занятий спортом.

"Ходьба по улице, домашние тренировки, фитнес в зале - все это дисциплинирует. А дисциплина закаляет характер, который в свою очередь поможет вам двигаться и достигать большего. Поэтому не откладывайте внедрение нового в вашу жизнь, начните год правильно и с заботой о себе!", - подытожил Андре Тан.