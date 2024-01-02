Андре Тан рассказал, как украинцам успокоиться и восстановить силы после обстрелов

После масштабных ракетных обстрелов многие украинцы чувствуют себя растерянными и беспомощными. Дизайнер Андре Тан рассказал, как успокоиться после бессонных ночей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram модельера.

"Когда мы спокойно спим или занимаемся своими делами, и неожиданно раздается громкий взрыв, кажется, что сердце выпрыгнет. Накрывает страх за свою жизнь, близких, ощущение, что ты ничего не можешь с этим поделать. Желание одно, чтобы поскорее все кончилось. А потом нужно идти на работу, иметь силы работать", - написал Андре Тан.

Как быстро успокоить себя и восстановить силы?

Для того чтобы привести дыхание и сердцебиение в спокойный режим, нужно сделать упражнение "Дыхание по квадрату". Произведите глубокий вдох (4 сек.), задержите дыхание (4 сек.), выдох (4 сек.), задержите дыхание (4 сек.). Повторите несколько раз.

Чтобы вернуть себе хоть какой-то контроль над ситуацией, нужно представить над собой защитный, энергетический купол, защищающий, оберегающий вас.

После очередного взрыва сделайте глубокий выдох, поблагодарите, что живы. Помните, как в детстве, когда что-то натворили, а нам от родителей "не влетело", "пронесло". Мы выдыхаем с облегчением, чувствуем успокоение.

Помните правило двух стен.



Верьте в ВСУ.



Сделайте несколько дел, которые нас наполняют. Вдыхайте запахи, замедляйтесь, наслаждайтесь моментом. Приятная музыка, объятия, игра с домашними любимцами, природа вдохновляет своей красотой.

Заботьтесь о своем теле. Ему нужно достаточное количество воды, сна, свежего воздуха, полезной пищи и физической активности.