Как экономить электроэнергию и не страдать: действенные советы

Украинцев призывают экономить электроэнергию на случай критических ситуаций или аварийных отключений. В основном, это связано с обстрелами россиянами наших ТЭЦ и других объектов стратегической инфраструктуры.

Styler собрал для вас советы, как экономить электроэнергию без ущерба себе.

Что потребляет больше всего энергии?

Пик потребления электроэнергии приходится на вечерние часы с 18.00 до 23.00, когда работают в основном бытовые приборы.

Наиболее энергозатратными являются следующие приборы:

электрообогреватель

бойлер

кухонная электроплита

микроволновка

стиральная машина

электрический духовой шкаф

электрочайник (кофеварка)

утюг

посудомоечная машина

кондиционер

зарядные устройства

пылесос

компьютер

телевизор

Как сократить потребление до минимума и не страдать?

Выключайте свет

Если в какой-нибудь комнате вам больше не нужно освещение, выключайте его, чтобы счетчик не "мотал" лишнее. Аналогично поступайте с приборами, которыми не пользуетесь.

Протирайте лампы, плафоны и окна

Пыль и грязь могут "пожирать" до 20% продуцируемого света, из-за чего вы включаете его ярче. В результате получите дополнительные киловатты за то, что можно было и не включать.

Не ставьте в холодильник теплые блюда

Для того чтобы поддерживать заданную температуру пищи, холодильнику придется в два раза больше тратить энергии для ее охлаждения.

Также не забывайте регулярно размораживать холодильник

Наличие излишнего льда на стенах увеличивает энергопотребление на 15-20%.

Переведите бойлер в режим экономии

Установите каждодневную температуру 50-60 градусов. Один раз в неделю повышайте ее до 90 градусов на несколько часов, чтобы предотвратить появление бактерий внутри бака.

К тому же важно своевременно чистить бойлер от накипи

Если ее многовато, прибор "тянет" вдвое больше энергии, чем мог бы.

Проверьте мощность ваших устройств

Современные приборы сделаны таким образом, чтобы потреблять как можно меньше электроэнергии. К таковым относятся технику класса А++, А+ и А. Также можно использовать классы В и С, а все, что ниже D не принесет эффективности.

Используйте стиральные и посудомоечные машины в режиме полной загрузки

При неполном приборе перерасход электроэнергии будет составлять около 10-15 %.

Правильно эксплуатируйте электрочайник

Кипятите столько воды, сколько необходимо на этот момент. Важно также своевременно удалять накипь. Чайник с накипью проводит тепло в 30 раз хуже.