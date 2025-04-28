Как подготовить новый MacBook к работе: простые настройки за несколько минут

Apple постоянно упрощает этот процесс, и с выходом iOS 18.4, iPadOS 18.4 и macOS 15.4 Sequoia настройка стала еще проще: если у вас есть iPhone или iPad, они могут помочь вам в этом процессе.

Сначала вы увидите приветственное сообщение, на котором будет несколько языков: нажмите "Начать", затем выберите язык, который вы хотите использовать в macOS, а также вашу страну или регион. После этого можно настроить параметры доступности, если они вам нужны, чтобы продолжить настройку.

Следующим шагом будет подключение к Wi-Fi. После того как вы выберете сеть и введете пароль, вам будет предложено скачать доступные обновления для macOS - это рекомендуется сделать, чтобы установить последние исправления ошибок и обновления безопасности.

Вы можете выбрать, хотите ли вы перенести данные на новый Mac в процессе настройки. Первая опция - "С Mac, Time Machine или загрузочного диска" - подходит, если вы хотите, чтобы ваш новый Macbook выглядел как предыдущий. Если вы обновляете Mac, и старый еще доступен, вам будет предложено запустить "Помощник миграции" на обоих компьютерах для переноса учетной записи.

Это самый важный выбор, который вам предстоит сделать в процессе настройки (фото: Apple)

Следующая опция - "С ПК на Windows" - сохраняет данные, такие как контакты, календари, почтовые аккаунты. Если вы переходите с Windows на macOS, это поможет сделать процесс более плавным. Вы будете следовать пошаговой инструкции, которое включает настройку "Помощника миграции" как на Windows, так и на macOS.

Третья опция - "Настроить с iPhone или iPad". Она переносит данные, такие как логины Wi-Fi, настройки внешнего вида и доступности, а также доступ к вашему аккаунту iCloud. Выбирайте эту опцию, поднесите ваш iPhone или iPad близко к Macbook, и на мобильном устройстве появится запрос. Нажмите "Продолжить", чтобы подтвердить.

Поднесите iPhone к компьютеру Mac, чтобы увидеть запрос на подключение (фото: Apple)

На экране вашего Mac появится светящийся синий шар, который нужно поместить в видоискатель камеры на iPhone или iPad, и установится связь. После этого вам нужно будет пройти еще несколько шагов настройки, но это сэкономит несколько минут.

Четвертая и последняя опция на экране переноса данных - "Настроить как новый”. Этот вариант дает вам чистую установку macOS, и вы сможете постепенно переносить свои данные и учетные записи по мере необходимости. С этой опцией вы избегаете переноса ненужного хлама с вашего старого Macbook или других Apple-устройств на новый компьютер.

После выбора опции переноса данных, вам нужно будет ввести имя пользователя и пароль для использования на вашем Mac, которые будут отличаться от вашего Apple-аккаунта. Отметьте поле под подсказкой пароля, чтобы всегда иметь возможность войти в Macbook с помощью учетных данных Apple, если вы вдруг забудете свои данные.

Вам потребуется создать новую учетную запись пользователя для macOS (фото: Apple)

Затем вам предложат войти в Apple-аккаунт, чтобы синхронизировать все данные iCloud - если только вы не использовали сочетание клавиш через iPhone или iPad, в этом случае Mac уже знает, кто вы. После этого нужно будет настроить различные разрешения для macOS, включая службы местоположения, аналитику устройства и доступ к Siri.

Практически все готово, но предстоит еще пройти через несколько диалоговых окон. Что касается этих функций, то вы можете настроить их сразу или позже. Сначала - Apple Intelligence, такие как инструменты для написания, приложение Image Playground и расширение ChatGPT для Siri.

Если вы использовали iPhone или iPad, вы автоматически войдете в iCloud (фото: Apple)

Далее идет FileVault Disk Encryption и Touch ID (ваш Mac будет гораздо безопаснее, если включить оба этих параметра), а затем Apple Pay, если вы хотите использовать новые или ранее зарегистрированные карты для покупок на Macbook. После этого практически все готово: нажмите "Продолжить" на экране "Добро пожаловать на Mac" - и можно пользоваться.

Процесс настолько прост, что вы можете периодически сбрасывать настройки Mac, чтобы минимизировать накопление ненужных данных и поддерживать максимальную производительность.

Если вы захотите сбросить настройки Macbook и пройти процесс настройки снова (не забудьте сначала создать резервную копию данных), откройте "Системные настройки" из основного меню Apple, затем выберите "Основные" и "Перенос или сброс".

Как только вы попадете в macOS, можно снова начать настраивать все по своему вкусу.