Эти незаметные мелочи в поведении разрушают отношения: так вы показываете свое неуважение
Люди не замечают, как часто они закатывают глаза во время беседы или реагируют язвительными и насмешливыми словами. И, казалось бы, ну что такого в этой реакции? На самом деле такое поведение показывает наше неуважение к собеседнику. А это - самый важный предвестник разрыва.
Какие наши жесты и поведение выдают истинное отношение к человеку без слов, рассказал психотерапевт и профессор психологии Джон Готтман.
Дело - в подаче информации
Проблема не в том, что вы говорите, а в том - как вы это делаете. Поверьте, ваш партнер ощущает ваше презрительное отношения из-за того, как вы смеетесь, ерничаете, закатываете глаза, тяжело вздыхаете и даже сквернословите. И он чувствует, что в вашем поведении сквозит неуважение - это подрывает отношения, доверие друг к другу.
Фраза "Мне все равно!"
Обычно такая фраза служит сигналом для вашего партнера о том, что вам не интересно, вы не хотите слушать и в принципе - вам действительно безразлично, что происходит. Ваш партнер понимает, что все, о чем вы говорили - для вас значения не имеет. И это последнее, что ему хотелось бы осознавать.
Демонстрация безразличия, даже в жестах и выражении лица, быстро приводит отношения к завершению.
Сарказм и злые шутки
Язвительный тон, реакция с сарказмом, злые шутки - все это обесценивает партнера и порой звучит невероятно обидно. Особенно те шутки, которые касаются внешности, половых различий.
Если же у вас есть привычка говорить, что партнер преувеличивает или слишком остро реагирует, то в действительности это значит, что его чувства вам просто не важны.
Жизнь в прошлом
Одна из самых глобальных ошибок очень многих пар. Большинство партнеров начинают проявлять неуважение друг к другу, когда у них накапливается множество мелких претензий друг к другу. Чтобы избежать взаимного пренебрежения, необходимо все время оставаться в настоящем и сразу делиться своими чувствами с партнером.
Напоминать партнеру об ошибке, которую он совершил пять лет назад - явный признак презрения и ведет только к ухудшению отношений.
Последите за своим поведением
Если вы заметили, что часто отмахиваетесь или проявляете сарказм, ухмыляетесь в ответ на слова партнера - это сигнал того, что в отношениях есть проблемы. Найдите возможность отдохнуть друг от друга, особенно, если ситуация накаляется.
Как вариант - попробуйте сосредоточить внимание на положительных моментах вашей жизни, на том, что вам нравится друг в друге.
Попытайтесь понять, что такое презрение и как оно выглядит. Если вы поймали себя на таком поведении, то вам нужно выяснить, что не так в ваших отношениях.
А для начала - когда вам снова захочется что-то унизительное или обидное сказать, или сделать, то глубоко вздохните и спокойно скажите себе: "стоп".
Демонстрация неуважения - это такая же плохая привычка, как грызть ногти. И если ваши чувства к партнеру действительно уже угасли - это не повод наказывать его презрительным поведением.
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