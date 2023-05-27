Календарь магнитных бурь в июне 2023 года: на какие даты обратить внимание
В июне 2023 Землю накроют сразу несколько магнитных бурь, которые будут отличаться по силе геоударов. Несколько из них будут очень ощутимыми.
Полный календарь магнитных бурь на июнь - смотрите в материале Styler.
Что нужно знать о магнитных бурях
Магнитные бури - это последствия повреждения магнитного поля Земли, вызывающие вспышки на Солнце. Изменения в магнитном поле люди часто ощущают на себе через сферы здоровья и даже мобильной связи!
Есть те, кто очень чувствителен к подобным изменениям в магнитном поле и испытывает даже малейшие колебания. Таким людям особенно важно позаботиться о себе в опасные дни.
Магнитные бури в июне 2023
В первый месяц лета Землю могут накрыть 11 магнитных бурь, однако они будут отличаться по силе и влиянию на людей.
- Слабые магнитные бури: 1,7,16, 30 июня.
- Средние магнитные бури: 10, 28-29 июня.
- Сильные магнитные бури: 2, 18-20 июня.
Именно в эти дни вы можете почувствовать головную боль, сонливость, раздражительность, тревожность или другие несвойственные вам состояния.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Воздействие магнитных бурь проявляется у всех индивидуально. Некоторые могут очень страдать в течение колебаний магнитного поля, а кто-то чувствует себя по-прежнему. У людей с особо повышенной чувствительностью может болеть голова, развиться мигрень, прыгать давление и ухудшатся свертываемость крови.
Однако рекомендации самопомощи универсальны всем.
Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.
Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.
Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.
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