Календарь магнитных бурь в июне 2023 года: на какие даты обратить внимание

В июне 2023 Землю накроют сразу несколько магнитных бурь, которые будут отличаться по силе геоударов. Несколько из них будут очень ощутимыми.

Что нужно знать о магнитных бурях

Магнитные бури - это последствия повреждения магнитного поля Земли, вызывающие вспышки на Солнце. Изменения в магнитном поле люди часто ощущают на себе через сферы здоровья и даже мобильной связи!

Есть те, кто очень чувствителен к подобным изменениям в магнитном поле и испытывает даже малейшие колебания. Таким людям особенно важно позаботиться о себе в опасные дни.

Магнитные бури в июне 2023

В первый месяц лета Землю могут накрыть 11 магнитных бурь, однако они будут отличаться по силе и влиянию на людей.

Слабые магнитные бури: 1,7,16, 30 июня.

1,7,16, 30 июня. Средние магнитные бури: 10, 28-29 июня.

10, 28-29 июня. Сильные магнитные бури: 2, 18-20 июня.

Именно в эти дни вы можете почувствовать головную боль, сонливость, раздражительность, тревожность или другие несвойственные вам состояния.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь проявляется у всех индивидуально. Некоторые могут очень страдать в течение колебаний магнитного поля, а кто-то чувствует себя по-прежнему. У людей с особо повышенной чувствительностью может болеть голова, развиться мигрень, прыгать давление и ухудшатся свертываемость крови.

Однако рекомендации самопомощи универсальны всем.

Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.