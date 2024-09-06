Как перейти на осенний аромат духов, не покупая новые: простой метод

Советы по духам

Британка показала, как она встречает осень обновленным ароматом, не тратя денег. Она дала совет в ответ на публикацию, в которой просила пользователей поделиться своими любимыми "переходными" ароматами между летом и осенью.

"У меня нет переходных запахов. Это не дает мне покупать слишком много ароматов на разное время года", - сказала она.

Женщина рассказала о методе, который спасает ее от траты денег в парфюмерном магазине.

"Я наношу свою летнюю туалетную воду на осеннюю парфюмированную воду во время перехода между сезонами", - объяснила поклонница парфюмерии.

"На данный момент я наношу Acqua di Parma Fico di Amalfi, летний аромат для меня с цитрусовыми и инжиром, на Dior Oud Ispahan, осенне-зимний восточный аромат", - отметила экспертка.

Возможно, сочетание ароматов не является новой концепцией, но очень уместно в новый сезон.

Для справки

Наслоение духов – это искусство сочетания двух или более ароматов для создания нового, индивидуального запаха. Это может быть отличным способом экспериментировать с ароматами и создать нечто уникальное, отражающее вашу личность.