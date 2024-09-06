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Як перейти на осінній аромат парфумів, не купуючи нові: простий метод

Фото: Як оновити парфум до осені (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Осінь - це період нових парфумів, які відрізняються від літніх. Але не поспішайте купувати нові аромати.

Як зустрічати осінь, не витрачаючи гроші на покупку нового аромату, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.

Поради щодо парфумів

Британка показала, як вона зустрічає осінь оновленим ароматом, не витрачаючи грошей. Вона дала пораду у відповідь на публікацію, в якій просила користувачів поділитися своїми улюбленими "перехідними" ароматами між літом і осінню.

"У мене немає перехідних запахів. Це не дає мені купувати занадто багато ароматів на різні пори року", - сказала вона.

Жінка розказала про метод, який рятує її від витрачання грошей у парфумернгому магазині.

"Я наношу свою літню туалетну воду на осінню парфумовану воду під час переходу між сезонами", - пояснила шанувальниця парфумерії.

"На даний момент я наношу Acqua di Parma Fico di Amalfi, літній аромат для мене з цитрусовими та інжиром, на Dior Oud Ispahan, осінньо-зимовий східний аромат", - зазначила експертка.

Можливо, поєднання ароматів не є новою концепцією, але воно дуже доречне в новий сезон.

Для довідки

Нашарування парфумів - це мистецтво поєднання двох або більше ароматів для створення нового, індивідуального запаху. Це може бути чудовим способом експериментувати з ароматами та створити щось унікальне, що відображає вашу особистість.

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